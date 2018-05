Múzeá a galérie v trnavskom regióne budú otvorené dlho do noci

Trnavské Západoslovenské múzeum otvorí svoje brány návštevníkom pri tejto príležitosti už po štrnásty raz.

Trnava/Piešťany/Sereď 17. mája (TASR) – Počas sobotňajšej (19.5.) Noci múzeí a galérií si budú môcť záujemcovia v Trnave a okolitých mestách pozrieť múzejné a galerijné zbierky a pripravený program až do 24. hodiny.



Trnavské Západoslovenské múzeum otvorí svoje brány návštevníkom pri tejto príležitosti už po štrnásty raz. Bolo jedno z prvých na Slovensku, ktoré reagovalo v roku 2004 na výzvu francúzskych múzejníkov sprístupniť svoje priestory v netradičných hodinách a ponúknuť nevšedné zážitkové programy. V sobotu o 19. hodine okrem expozícií a výstav otvorí aj novú s názvom Dotkni sa tehly, ktorá je venovaná bohatej histórii tehliarstva v trnavskom regióne. "V Dome hudby Mikuláša Schneidera-Trnavského otvoria výstavu Karol Elbert - skromný lyrik swingu," informovala TASR vedúca prezentačného oddelenia múzea Simona Jurčová.



Mestské múzeum – Fándlyho fara v Seredi pozýva na program v duchu stredoveku i novoveku. "V múzejnej záhrade bude od rána postavený dobový tábor Slovanov v podaní spolku Satyros. Verejnosť sa môže zoznámiť so životom slovanského rodového zoskupenia na prelome 8. a 9. storočia," informovala Mária Diková, pracovníčka múzea. Pripravená je aj prednáška Hradné kuchyne a šľachtické stravovanie v ranom novoveku.



V Galérii Jána Koniarka v Trnave počítajú s návštevníkmi do 23. hodiny. "Máme aktuálne výstavy - Marcin Berdyszak: Shadow of time, Total Romantic a stále expozície a k nim ponúkame i sprievodný program," uviedla PR galérie Zuzana Dohnalová. Ide o popoludňajšie tvorivé výtvarné aktivity a animačné hry pre deti, o 17. a o 18.30 h komentované prehliadky výstav. Záver o 20.30 h bude patriť premietaniu filmu Hľadanie Vivian Maier.



Kaštieľ v Dolnej Krupej, ktorý patrí pod Hudobné múzeum Slovenského národného múzea, ponúka podľa vedúceho Michala Žáka popri svojich výstavách o 14. h rozprávanie o Ludwigovi van Beethovenovi, ktorý tam svojho času hosťoval a o 18. h prehliadku kaštieľa. Počas celého dňa sa bude konať v kaštieľskom parku festival Lestival.



Múzeum holokaustu v Seredi pripravilo od 15. do 22. h prehliadku expozícií múzea a autentických miest bývalého pracovného a koncentračného tábora, premietanie výpovedí preživších i žien z prvých transportov do koncentračného tábora v Auschwitzi.



V Balneologické múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch okrem expozícií, ponúkne aj tvorivé dielne, ukážku krojov s možnosťou vyskúšať si ich a tiež prezentáciu reštaurovaných zbierkových predmetov. "O 14.30 a 19.30 h bude vo Vile dr. Lisku komentovaná prehliadka novej výstavy amonitov Slovenska," uviedol riaditeľ múzea Vladimír Krupa.



Hlohovské Vlastivedné múzeum sa pridáva s komentovanou prehliadkou vo veži kostola sv. Michala o 17. a 20. h a výstavou historických fotografií a vyobrazení Hlohovca.



Najdlhšie - až do polnoci bude otvorené Vojenské historické múzeum – múzejné oddelenie v Piešťanoch pri letisku, ktoré od 13. hodiny ponúka bohatý program so statickými ukážkami leteckej techniky, výstavu chladných a palných zbraní, premietanie dokumentárnych filmov a dokumentov s vojenskou tematikou.