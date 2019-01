Múzejníkom z Novej Bane sa podarilo zachrániť dva dôležité rukopisy

"Rukopisná kniha Artykule - Reguly baníckej mládeže predstavuje súbor 16 pravidiel, ktorými sa riadil priebeh tradičného fašiangu novobanskej baníckej mládeže, priblížila riaditeľka múzea Katarína Konečná.

Nová Baňa 28. januára (TASR) - Novobanským múzejníkom sa podarilo zachrániť dva dôležité rukopisné dokumenty z histórie mesta. Komplexne zreštaurovali najstarší zachovaný prepis "Artykúl", čo sú reguly baníckej mládeže, a "Juramenbuch" - knihu mestských právnych predpisov a vzorových prísah mešťanov a funkcionárov mesta.



"Rukopisná kniha Artykule - Reguly baníckej mládeže predstavuje súbor 16 pravidiel, ktorými sa riadil priebeh tradičného fašiangu novobanskej baníckej mládeže – banícky poriadok," priblížila riaditeľka múzea Kataríny Konečná. Napísané sú dvojjazyčne, najprv v nemeckom jazyku a potom nasleduje ich slovenský prepis. Okrem nich kniha obsahuje aj rôzne dobové zápisy a tiež mená kromrichtrov a pomocných baníckych mládencov. Prvý hodnoverný zápis je podľa Konečnej z roku 1789, posledný až z roku 1954.



Knihu u seba v jednotlivých obdobiach vždy opatrovali úradujúci tancmajstri/kromrichtri a do múzea sa dostala po smrti posledného z nich Jozefa Hlaváča, ktorý býval od roku 1954 posledným predsedom pôvodného spolku novobanských baníkov. "Odvtedy je v muzeálnej zbierke súčasťou expozície histórie mesta, baníctva a remesiel spolu so zachovanými rekvizitami z fašiangových baníckych sprievodov. Tým, že sa odovzdávala z generácie na generáciu, sa stále viac poškodzovala. Baníci sa snažili ju aj zliepať a opravovať, tieto sekundárne zásahy prevedené nevhodnou technikou a materiálmi jej však v mnohých prípadoch ešte viac uškodili," priblížila Konečná.



Druhý z dokumentov, Kniha mestského práva, nariadení, meštianskych a služobných prísah, nazývaná Juramenbuch, obsahuje mestské právne predpisy. Bola napísaná v roku 1675, ale nariadenia vznikli skôr. Rukopis bol súčasťou kmeňového fondu Archívu slobodného kráľovského a banského mesta Nová Baňa. "S určitosťou sa tam nachádzal ešte v júni 1895, potom sa však na dlhé obdobie stratil. Objavil sa náhodnou zhodou okolností len nedávno v roku 2016, odkedy ho opatrujeme ako jednu z najvzácnejších pamiatok v našich zbierkach," skonštatovala riaditeľka.



Ako ďalej uviedla, oba rukopisy boli značne poškodené mechanicky aj chemicky. "Spoločne s reštaurátorom Radovanom Blahom z Banskej Štiavnice, ktorý je špecialistom na reštaurovanie papiera, dokumentov a knižných väzieb, sme vypracovali projekt na jej záchranu. Realizátora sme vybrali na základe dobrých skúseností s nedávnym reštaurovaním mestskej knihy z 18. storočia. Po schválení dotácie z Fondu na podporu umenia a dofinancovaní projektu z účelových prostriedkov od nášho zriaďovateľa Banskobystrického samosprávneho kraja sme dostali možnosť dať tieto dve cenné pamiatky zreštaurovať a tiež dať vyhotoviť ich kópie, ktoré môže verejnosť vidieť v našich expozíciách," priblížila Konečná.



Celkové náklady na tento projekt nazvaný "Reštaurovanie dvoch cenných základných rukopisných dokumentov z histórie slobodného kráľovského a banského mesta Nová Baňa zo 17. a 18. storočia" predstavovali podľa nej 5570 eur.



"Keďže by sa vzácne reštaurované originály mohli poškodiť svetlom, teplom, UV žiarením a podobne, je ich vystavovanie možné len pri ojedinelých príležitostiach, aj to na krátky čas, uchovávame ich v špeciálnych, na to vyhotovených obaloch z alkalickej lepenky v depozitári múzea. Pre záujemcov z radov bádateľov ich máme k dispozícii na štúdium v digitalizovanej podobe," doplnila Konečná.