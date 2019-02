Múzeom slovenskej dediny v Martine prejde fašiangový sprievod

Návštevníci si budú môcť zaspievať a zatancovať s rôznymi maškarami vo fašiangovom sprievode o 10.30, 12.30 a 14.30 h.

Martin 19. februára (TASR) – Fašiangovú atmosféru ponúkne v nedeľu (24. 2.) návštevníkom Múzea slovenskej dediny Slovenského národného múzea (SNM) v Martine podujatie Už sa fašiang kráti. TASR o tom informovala kultúrno-propagačná manažérka SNM v Martine Milena Kiripolská.



Doplnila, že návštevníci si budú môcť zaspievať a zatancovať s rôznymi maškarami vo fašiangovom sprievode o 10.30, 12.30 a 14.30 h. "Nebudú chýbať napríklad chlap v koši, turoň, prespanka, baba naopak či jazdec na koni. O význame týchto tradičných masiek sa dozvedia viac pri komentovanej prehliadke. V sprievode sa predstavia fašiangovníci z folklórnej skupiny Limbora z Prečína pri Považskej Bystrici v programe Chodzenie po kláce. V sprievode plačiek pochovajú basu, ktorá bude odpočívať až do Vzkriesenia na Veľkú noc," uviedla Kiripolská.



Na podujatí od 10. do 16. hodiny nebudú chýbať ukážky ľudovoumeleckej výroby, spojené s predajom. "O tradičné špeciality bude obohatená aj ponuka krčmy z Oravskej Polhory. Prísť do Múzea slovenskej dediny sa skutočne oplatí. Okrem skvelej atmosféry poteší každého 50. návštevníka voľná vstupenka na rok 2019, ktorá platí do všetkých expozícií SNM v Martine," dodala Kiripolská.



Podujatie podporilo Občianske združenie Jahodnícke háje.