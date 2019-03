Múzeum A. Warhola predstavuje podľa M. Majerského obrovský potenciál

Čo sa týka školstva, Stredná odborná škola polytechnická Andyho Warhola v Medzilaborciach bola vybraná expertmi Svetovej banky do tzv. iniciatívy Catching-up Regions.

Medzilaborce 27. marca (TASR) – Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach predstavuje podľa predsedu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milana Majerského obrovský potenciál na rozvoj turizmu, na ktorý sa región musí zamerať. Uviedol to na svojom stredajšom výjazdovom pracovnom stretnutí v Medzilaborciach.



„Som rád, že aj vláda SR si všimla Múzeum Andyho Warhola a po výjazde v minulom roku tu boli schválené finančné prostriedky a na základe štúdie predpokladáme, že budú schválené ďalšie. V tomto roku, respektíve začiatkom budúceho roka, by sme sa chceli pustiť do komplexnej rekonštrukcie tejto inštitúcie, budovy,“ priblížil Majerský.



Ako o tom informovala Lea Heilová z Kancelárie predsedu PSK, finančné prostriedky od vlády SR by sa mali použiť na rekonštrukciu vstupných priestorov, sociálnych zariadení, svetelnej techniky, nákup multimediálno-interaktívnych hardvérov na oživenie expozícií a malé dispozičné zmeny v expozíciách múzea či aplikáciu audio sprievodcov v rôznych jazykoch.



Majerský sa dotkol aj oblasti dopravy. „Cesty sú boľačka každého jedného okresu,“ skonštatoval. Podľa neho boli v rámci stretnutia definované konkrétne úseky, ktoré treba opraviť. Uviedol tiež, že vlani do ciest v okrese investovali 1,9 milióna eur. „Tento rok plánujeme vynaložiť na tento účel 4,4 milióna eur a v rekonštrukcii ciest chceme pokračovať aj v ďalšom období,“ priblížil. Spomenul, že v rámci stretnutia prišla aj požiadavka na hraničný priechod Čertižné. „Budeme určite nad týmto bodom uvažovať,“ povedal.



Čo sa týka školstva, uviedol, že Stredná odborná škola polytechnická Andyho Warhola v Medzilaborciach bola vybraná expertmi Svetovej banky do tzv. iniciatívy Catching-up Regions. „Tu bude v rámci projektových výziev financovaných niekoľko 100.000 eur a verím, že to pomôže k zlepšeniu a k skvalitneniu študijného procesu,“ ozrejmil s tým, že chcú zlepšiť odbornosť vyučujúcich a materiálno-technické vybavenie.



Jedným z návrhov, čo konkrétne zlepšiť v tejto škole, je aj vytvorenie podnikateľského inkubátora pre malých a stredných podnikateľov. „Bola by to veľká príležitosť pre absolventov školy, ktorí by chceli začať podnikať, no nemajú financie na to, aby si prenajali priestory, prípadne nemajú potrebné zariadenie. Zároveň by sa tu vytvoril aj priestor na systém duálneho vzdelávania, ktorý sa momentálne dostáva do popredia,“ načrtol predseda PSK.



Majerský spomenul aj schválený projekt modernizácie infraštruktúry na multimodálnu dopravu v Krosne a Medzilaborciach. Vďaka nemu sa na slovenskej strane zakúpi turistický vláčik. Súčasťou projektu je aj osadenie troch zastávkových prístreškov v susedstve hlavných turistických atrakcií mesta a osadenie dvoch trojjazyčných elektronických tabúľ s cestovným poriadkom. Na poľskej strane je v pláne rovnako viacero aktivít. „Európsky fond regionálneho rozvoja na tento projekt vyčlenil sumu vo výške 618.000 eur,“ spresnila Heilová.