Múzeum Janka Kráľa pripravuje expozíciu venovanú A. Stodolovi

Liptovský Mikuláš 22. októbra (TASR) – Mestské Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši pripravuje na budúci rok novú stálu expozíciu venovanú slovenskému fyzikovi a technikovi, rodákovi z Liptova, Aurelovi Stodolovi. Vznikne pri príležitosti 160 rokov od jeho narodenia v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach a so Slovenským technickým múzeom.



"Je to možno syndróm, ale tohto svetoznámeho vedca pozná viac svet ako my doma, preto ho chceme pripomenúť. Veľmi zaujímavé je napríklad spojenie medzi profesorom Stodolom a jeho študentom Einsteinom. Vytvorenie stálej expozície v Stodolovom rodnom meste je pre nás veľkou výzvou," priblížil pre TASR riaditeľ múzea Jaroslav Hric.



Dodal, že spolu s pracovníkmi múzea dlhodobo hľadajú spôsoby, ako pritiahnuť návštevníkov a vryť im do pamäte niečo z histórie. "Pokúšame sa o to s využitím rôznych inovatívnych prvkov. Tento rok sa nám napríklad veľmi osvedčilo, že sme na Námestie osloboditeľov, priamo pred budovu múzea, preniesli kúsok Jasnej – stĺp z prvej lanovky na Chopok. Zarezonovalo to najmä medzi domácimi, ktorí si aj pospomínali na to, ako sa na nej kedysi vozili, ale aj medzi zahraničnými turistami," uviedol.



Slovenský technik a zakladateľ teórie parných a plynových turbín Aurel Stodola sa narodil 11. mája 1859 v Liptovskom Mikuláši. Navštevoval nemeckú reálku v Levoči, maturoval na Vyššej štátnej reálke v Košiciach. Počas života študoval v Budapešti, Zürichu, Charlottenburgu, Berlíne a na parížskej Sorbonne. V roku 1892 začal v Zürichu pôsobiť na Vysokej škole Technickej ako docent. Na pôde univerzity založil strojné laboratórium, ktoré sa postupne stalo jedným z najuznávanejších na svete. Tu sa stal aj profesorom a zostal tu do dôchodku v roku 1929. Zomrel 25. decembra 1942 v Zürichu.