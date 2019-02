Múzeum M. Benku v Martine komplexne zrekonštruujú

Múzeum Martina Benku slúži podľa nej návštevníkom už 46 rokov a počas tohto obdobia neprešlo rekonštrukciou ani čiastkovými úpravami.

Martin 7. februára (TASR) – Slovenské národné múzeum (SNM) – Múzeum Martina Benku v Martine bude z dôvodu začatia sa príprav na komplexnú rekonštrukciu prístupné návštevníkom do 15. februára 2019. TASR o tom informovala kultúrno-propagačná manažérka SNM v Martine Milena Kiripolská.



Múzeum Martina Benku slúži podľa nej návštevníkom už 46 rokov a počas tohto obdobia neprešlo rekonštrukciou ani čiastkovými úpravami. "Dlhoročné snahy SNM o celkovú rekonštrukciu objektu a primerané uloženie a ochranu diel maliara Martina Benku (1888 – 1971) sa naplnili získaním účelovej finančnej dotácie Ministerstva kultúry SR. Vzhľadom na rozsah stavebných prác, ktoré Múzeum Martina Benku čakajú, je nevyhnutné bezodkladné vyprázdnenie objektu. Preto SNM pristúpilo k uzatvoreniu expozície pre verejnosť od 16. februára 2019 minimálne do konca tohto roka," uviedla Kiripolská.



Múzeum sídli v dome, v ktorom Benka prežil poslednú dekádu svojho života – od začiatku roka 1959 do konca júna 1971. "Budova je vedená v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod číslom 578 ako pamätný dom Martina Benku. Rok po Benkovej smrti v roku 1972 otvorili v dome projektovanom martinským staviteľom Ivanom Kleinom expozíciu o živote a diele tohto všestranného umelca. Dlhodobým problémom je zlý technický stav objektu. V havarijnom stave sú zastrešenie budovy, osobitne galérie, všetky vnútorné rozvody, kotolňa, je tu zastaraná elektronická zabezpečovacia a požiarna signalizácia i nedostatočné objemové a technické vybavenie depozitárnych priestorov," doplnila Kiripolská.



Martin Benka odovzdal 10. marca 1960 formou darovacej zmluvy podstatnú časť svojej tvorby (5200 výtvarných diel) československému štátu prostredníctvom správy SNM. "V závete zanechal štátu aj predmetný dom a celé svoje ostatné umelecké dielo, rovnako v správe SNM. A tiež finančnú hotovosť, ktorú vrátane autorských práv spravuje Komisia pre správu pozostalosti Martina Benku pri Fonde výtvarných umení. Táto hotovosť a príjmy z autorských práv sú v zmysle majstrovho želania základom každoročne odovzdávanej Ceny Martina Benku, určenej začínajúcim i etablovaným výtvarným umelcom a teoretikom umenia," dodala Kiripolská.