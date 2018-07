Múzeum M. R. Štefánika pripravilo sériu scénických prehliadok

Návštevníci sa tak dozvedia o živote generála Štefánika pútavou formou, ako by im svoj život rozprával priamo on.

Košariská 7. júla (TASR) – Od soboty majú návštevníci Múzea Milana Rastislava Štefánika v Košariskách možnosť vzhliadnuť špeciálne scénické prehliadky s M. R. Štefánikom v jeho rodnom dome.



Ide o prezentovanie celoživotného príbehu Štefánika od jeho narodenia až po jeho smrť. "Nápad viesť prehliadku interaktívnou a scénickou formou vznikol ešte počas noci múzeí a galérii, keď sme v múzeu prezentovali Štefánikov pobyt na Tahiti. Keď som si všimol, že mám podobu so Štefánikom, tak som sa rozhodol jeho život predostrieť netradičnou formou. Jeho život interpretujem, ako by ho hovoril on. Snažím sa vystihnúť jeho myšlienky, ktoré majú význam aj v tejto dobe. Uvidíme, ako sa ľudia postavia k tomu, ako im približujem jeho život," uviedol kustód a zároveň lektor prehliadky Marián Imriška.



Návštevníci sa tak dozvedia o živote generála Štefánika pútavou formou, ako by im svoj život rozprával priamo on. Zistia tak nielen to, ako sa dokázal presadiť v Paríži, ale aj o jeho láskach či dobrodružných cestách po svete. V neposlednom rade si v jeho rodnom dome budú môcť pozrieť zbierku predmetov, ktoré získal počas svojich ciest.



V Košariskách budú môcť návštevníci scénické prehliadky vidieť aj v ďalších termínoch. Najbližšie je scénická forma prehliadok naplánovaná na termíny 8. a 22. júla a 4., 5., 18. a 19. augusta. „V prípade, že bude záujem väčších skupín, nie je problém sa dohodnúť v múzeu aj cez pracovné dni,“ doplnil kustód výstavy.