Múzeum rusínskej kultúry v Prešove predstaví tvorbu Alexandra Jerašova

Na výstave budú najväčšie medzníky nielen dejín Ruska, ale tiež mnoho zo spoločných dejín všetkých slovanských národov: od táboriska pravekého človeka až po 60. roky minulého storočia.

Prešov 5. novembra (TASR) - Slovenské národné múzeum (SNM) -Múzeum rusínskej kultúry v Prešove v spolupráci s Veľvyslanectvom Ruskej federácie v Slovenskej republike, Slovensko-ruskej spoločnosti, Klubom Arbat v Prešove, pripravili výstavu ruského maliara a grafika Alexandra Jerašova s názvom Letopisy. Jej otvorenie sa uskutoční v utorok 6. novembra o 15.00 h.



Ako informovalo SNM, výstava originálnych diel je ojedinelou svojho druhu, pretože cez prizmu starobylého ruského mesta Suzdaľ, perly stredovekého Ruska, sú ukázané najväčšie medzníky nielen dejín Ruska, ale tiež mnoho zo spoločných dejín všetkých slovanských národov: od táboriska pravekého človeka až po 60. roky minulého storočia, od Krstu Ruska až po prvý let človeka – Jurija Gagarina – do vesmíru.



"Na týchto umeleckých dielach je zachytené aj dedičstvo veľkého ruského vodcu, svätého Alexandra Nevského či nešťastie, ktoré priniesla Vláda samozvancov, zvaná tiež Obdobie Smuty, vpád Napoleonových vojsk, tragické udalosti Prvej svetovej vojny, oslobodenie od nacizmu a Posvätné Víťazstvo, vrátane vytvorenia vojenských zoskupení generála Ludvíka Svobodu v Suzdali," uvádza múzeum.



Alexander Vasilievič Jerašov sa narodil 18. decembra 1972. V rokoch 1984 – 1988 študoval na škole výtvarných umení, na umeleckom oddelení, v meste Jermak. Skončil Pavlodarskú Akadémiu umenia (1998 – 2001). Od roku 2000 vystavoval svoje diela na umeleckých výstavách v Rusku a v Kazachstane. V roku 2016 za zúčastnil na umeleckom veľtrhu vo Veľkej Británii s názvom Works on Paper Fair. V roku 2010 ho prijali do Zväzu umelcov Kazachstanu. Alexander Vasilievič Jerašov je autorom viac ako 500 umeleckých diel, prevažne grafík. Medzi jeho dielami je veľmi málo obrazov s jednou tématikou, prevažne sú to celé série umeleckých diel, venované určitej téme. Spomedzi najznámejších sérií obrazov možno spomenúť: Kráľ a šašo, Králi, Turecká legenda, Kazašské ľudové rozprávky, Ľudia a lode, Lev a iné.



Umelecké diela autora sa nachádzajú v štátnych a súkromných zbierkach Kazachstanu, Ruska, Nemecka, Veľkej Británie a ďalších krajinách.



Výstava potrvá v priestoroch SNM - Múzeu rusínskej kultúry do 31. januára 2019.