Múzeum v Galante pripravuje prednášku k výstave významných výročí SR

Galanta 17. októbra (TASR) – Vlastivedné múzeum v Galante (VMGa) pripravuje v stredu o 17.00 h vo veľkej sále tematickú prednášku k aktuálnej výstave "Významné výročia slovenských dejín" pod názvom "21. august 1968 v histórii Slovenska – príčiny a dôsledky". Informovala o tom historička múzea Erika Slobodová.



Návštevníci sa dozvedia, ako prebiehala táto udalosť, pričom išlo o vpád vojsk Varšavskej zmluvy na územie Československa a aký vplyv mala na slovenské dejiny. Ako uviedla Slobodová, „prednášajúcim bude známy historik z Ústavu pamäti národa – Peter Jašek, ktorý sa dlhodobo venuje histórii druhej polovice 20. storočia. Po príspevku bude nasledovať diskusia a menšia recepcia,“ dodala.



Vo všeobecnosti je výstava organizovaná pri príležitosti významných "osmičkových" výročí v histórii Slovenskej republiky. K týmto výročiam patrí aj 155. výročie založenia Matice slovenskej v roku 1863, udalosti revolučného roku 1848 (reč Ľudovíta Štúra na uhorskom sneme o jazykových právach Slovákov, prvé zasadnutie Slovenskej národnej rady), 100. výročie skončenia prvej svetovej vojny, založenie Československej republiky, Mníchovská dohoda, vznik Slovenského štátu, Víťazný február, 50 rokov od Pražskej jari a v neposlednom rade vznik samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993, od ktorej ubehlo 25 rokov.



Výstavu si návštevníci majú možnosť pozrieť počas štandardných otváracích hodín (utorok – piatok od 9.00 do 17.00 h, sobota od 13.00 do 17.00 h) a potrvá do 1. decembra.