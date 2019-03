Múzeum v Hlohovci ponúka Festival environmentálneho filmu

Filmy zapožičala Slovenská agentúra životného prostredia a pochádzajú z kolekcie Medzinárodného festivalu filmov o životnom prostredí Envirofim, ktorý sa od roku 1995 koná v Banskej Bystrici.

Hlohovec 28. marca (TASR) - Filmy, televízne programy a videoprogramy s tematikou ochrany prírody a životného prostredia si možno pozrieť na Festivale environmentálneho filmu. Do 12. mája sa koná jeho 17. ročník v hlavnej budove Vlastivedného múzea v Hlohovci na Františkánskom námestí.



"Naším cieľom je rozširovať poznanie a zvyšovať aktivitu ľudí pri riešení problematiky v tejto oblasti, ale takisto pomáhať pri výchove k starostlivosti o prírodu a životné prostredie. V tomto zmysle je prehliadka určená predovšetkým pre žiakov a študentov našich škôl," uviedol organizátor prehliadky Branislav Varga.



Filmy zapožičala Slovenská agentúra životného prostredia a pochádzajú z kolekcie Medzinárodného festivalu filmov o životnom prostredí Envirofim, ktorý sa od roku 1995 koná každoročne v máji v Banskej Bystrici. Ponuka aktuálnej hlohovskej prehliadky je podľa Vargu pestrá, tvorí ju 27 vybraných titulov z oblasti ochrany vtáctva, chránených území, zoológie, botaniky, globálnych ekologických problémov, vody, ekosystémov, mokradí či lesov. "Pamätali sme aj na najmenších divákov a do prehliadky sme zaradili i animované filmy a milé príbehy zo života zvieratiek," doplnil.



Ponúkané tituly si okrem škôl môže pozrieť aj verejnosť v čase mimo vyučovania – v pracovných dňoch do 16. hodiny, v sobotu a v nedeľu v čase od 13. do 18. hodiny. "Premietanie nie je podmienené minimálnym počtom divákov. Katalóg filmov nájdu záujemcovia na stránke www.muzeumhlohovec.sk," informoval Varga.