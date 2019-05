Múzeum v Košiciach vystavuje stoličky zo Štefánikovho parížskeho bytu

Stoličky pochádzajú zo Štefánikovho bytu na Rue Leclerk 6 v Paríži. Prezentujú ekleticistický štýl z konca 19. storočia.

Košice 7. mája (TASR) – Zaujímavou kuriozitou, ktorú vystavuje Východoslovenské múzeum (VSM) v Košiciach, sú štyri stoličky pochádzajúce z parížskeho bytu generála Milana Rastislava Štefánika. Ide skutočne o používané originály z pozostalosti tohto významného slovenského politika, potvrdil historik VSM Vojtech Kárpáty.



„Jediné vynovenie je nové čalúnenie, inak všetko ostatné vrátane náteru je pôvodné. Čalúnenie už bolo, žiaľ, v dezolátnom stave a vyžadovalo si komplexné reštaurovanie,“ opísal pre TASR Kárpáty. Stoličky pochádzajú zo Štefánikovho bytu na Rue Leclerk 6 v Paríži. Prezentujú ekleticistický štýl z konca 19. storočia. VSM ich vystavuje v rámci aktuálnej výstavy „Košice 1918 – 1938. Zrod metropoly východného Slovenska“.







Po Štefánikovej tragickej smrti v máji 1919 previezol československý diplomatický zbor vo Francúzsku a Taliansku jeho pozostalosť vrátane nábytku, písomností či vojenských artefaktov do Prahy, kde bola uložená v Národnom múzeu. V roku 1940 premiestnili jeho veci do Turčianskeho Svätého Martina. „Odkiaľ boli z ideologických dôvodov začiatkom 50. rokov minulého storočia zámerne rozptýlené do viacerých fondových inštitúcií,“ opísal košický historik.



Predmety z tejto pozostalosti boli využité aj v roku 1968 v novej expozícii v rodnom dome M. R. Štefánika v Košariskách. Výstava však trvala iba jediný deň a jedinečné predmety sa po tri desaťročia ukrývali v depozitároch. Využívané sú sporadicky od začiatku 90. rokov. Štefánikova pozostalosť nie je ucelená a momentálne sa nachádza v expozíciách a depozitároch viacerých slovenských múzeí.



Do Košíc sa stoličky podľa Kárpátyho dostali v 60. rokoch minulého storočia prostredníctvom expozície historického nábytku, ktorý bol inštalovaný v kaštieli v Markušovciach pri Spišskej Novej Vsi. „Po deinštalácii výstavy boli tieto stoličky deponované v našom múzeu a nachádzajú sa tu až doteraz,“ vysvetlil Kárpáty.



Generál Štefánik tragicky zahynul počas pádu lietadla pred 100 rokmi pri Ivanke pri Dunaji. Bol diplomat, politik, brigádny generál ozbrojených síl Francúzska, ale aj astronóm, fotograf či letec. Patrí ku kľúčovým osobnostiam, ktoré sa podieľali na založení Československa.