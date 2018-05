Múzeum vo Svätom Antone zrealizovalo vlani viacero investičných akcií

Múzeum vo Svätom Antone je príspevková organizácia priamo riadená Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Svätý Anton 25. mája (TASR) - Múzeu vo Svätom Antone sa podarilo v minulom roku zrealizovať viacero investičných akcií. Okrem opravy mostíkov a akvaduktov v priľahlom parku, rekonštruovalo i strechy a komíny, opravilo oporný múr či príjazdovú komunikáciu do parku.



"Dnes máme kompletne opravených osem mostíkov a päť akvaduktov, to znamená všetky," uviedol riaditeľ múzea Marian Číž s tým, že ich oprava vyšla múzeum na približne 93.000 eur. Rekonštrukcie vo výške 94.000 eur sa dočkala aj príjazdová cesta do parku, oprava oporného múra si vyžiadala 50.000 eur.



Múzeum pokračovalo aj v oprave strechy na východnom krídle, išlo o nátery, ale aj oprave komínov, z ktorých podľa Číža musia opraviť už len dva. Táto investícia si vyžiada 49.000 eur.



Vo Svätom Antone sa pustili aj do opravy prícestnej barokovej Kaplnky sv. Jána Nepomuckého, ktorá by mala vyjsť na približne 180.000 eur. Jej problémom je vlhnutie, keďže sa nachádza pod úrovňou cesty. V 18. storočí, teda v období, keď ju stavali, vyzerala cesta celkom inak ako v súčasnosti, postupne sa však navyšovala, čo spôsobilo, že sa kaplnka ocitla pod jej úrovňou. "Už bola na nej obhliadka, prvé čo sa teraz spraví, bude, že sa obijú múry, musí sa to vysušiť," vysvetlil riaditeľ.



