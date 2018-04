Múzeum židovskej kultúry si výstavou pripomína vznik štátu Izrael

Diela namaľovala rôznou technikou výtvarníčka Ofra Amit bývajúca v Tel Avive.

Bratislava 16. apríla (TASR) – Výstavou Cesta do sveta ilustrovaných kníh si Múzeum židovskej kultúry (MŽK) v Bratislave pripomína 70. výročie vzniku štátu Izrael. Diela namaľovala rôznou technikou výtvarníčka Ofra Amit bývajúca v Tel Avive.



"Výročie oslavujeme s izraelskou umelkyňou. Sme hrdí na všetkých umelcov, ktorí tvoria v našom mladom štáte," povedal na pondelkovom otvorení výstavy veľvyslanec štátu Izrael na Slovensku Zvi Aviner Vapni, ktorý nad ňou prevzal záštitu.



Expozícia na druhom poschodí múzea je výberom 55 ilustrácií z troch kníh. Tá s názvom Bruno, dieťa ktoré sa naučilo lietať, je životný príbeh poľského židovského spisovateľa a umelca Bruna Schulza, ktorého v roku 1942 zavraždil nacistický dôstojník v jeho rodnom meste Drohobyč. Prvé vydanie v taliančine napísala Nadia Terranova v roku 2012, neskôr kniha vyšla v Španielsku, Poľsku a Litve.



Ofra Amit vytvorila ilustrácie akrylom a farebnými ceruzkami pre úspešnú knihu Kacha-Kacha, Zuzi, Šemeš, ktorú v hebrejčine napísala Dafna Ben-Zvi.



"Nie sú to ilustrácie len pre deti. Obrázky v knihách majú širšie medzinárodné súvislosti. Kniha Gaštanka je podľa textu ruského spisovateľa Antona Pavloviča Čechova, je to maliarkin osobný projekt a pre verejnosť prezentovaný prvýkrát. Všetky ilustrácie odzrkadľujú originalitu jej umeleckého štýlu. Za ne získala prestížne ocenenia," povedala kurátorka výstavy Tanya Sternson, ktorá už 20 rokov spolupracuje s MŽK a vlani bola členkou medzinárodnej poroty na Bienále ilustrácií Bratislava (BIB).



Ofra Amit (1966) vyštudovala odbor vizuálneho umenia na Akadémii dizajnu Wizo v izraelskej Haife. Ťažiskom jej práce sú knižné ilustrácie. Od roku 2005 videli jej tvorbu na výstavách v Taliansku, USA, Brazílii a iných krajinách. Za svoju tvorbu má viacero ocenení: Plaketu BIB (2017), Zlatú medailu Americkej asociácie ilustrátorov (2017), Zlatú medailu časopisu súčasnej ilustrácie 3X3 v New Yorku (2017), Premio Laura Orvieto (2013), Premio Napoli (2012), Čestné uznanie IBBY (2010), zlatú (2010) a striebornú medailu (2006, 2008) Izraelského národného múzea za ilustrácie detských kníh.



Výstava potrvá do 10. mája.