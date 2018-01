OHAVNÝ ČIN: Mužovi obvinenému z vraždy družky hrozí doživotie

Muž pod vplyvom alkoholu opakovane udieral ženu päsťami do tváre, kopal do hlavy, trupu a brucha, pričom útok zintenzívnil, keď jej poskákal po hlave aj po prednej strane trupu,

Lučenec 26. januára (TASR) – Z obzvlášť závažného zločinu vraždy obvinil vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Banskej Bystrici 24-ročného muža z Lučenca. Podľa slov hovorkyne KR PZ Márie Faltániovej je podozrivý z úmyselného usmrtenia svojej 26-ročnej družky.



„V noci zo stredy na štvrtok 25. januára ju po predchádzajúcej vzájomnej slovnej hádke pod vplyvom alkoholu opakovane udieral päsťami do tváre, kopal do hlavy, trupu a brucha, pričom útok zintenzívnil, keď jej poskákal po hlave aj po prednej strane trupu,“ priblížila Faltániová s tým, že na následky zranení dotyčná zomrela.



Po vykonaní procesných úkonov vyšetrovateľ umiestnil obvineného do policajnej cely a spracoval podnet na návrh na jeho vzatie do väzby. „Za tento závažný zločin, ktorý bol spáchaný na chránenej osobe, hrozí trest odňatia slobody na 20 až 25 rokov alebo trest odňatia slobody na doživotie,“ dodala hovorkyňa.