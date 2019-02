Rezort vnútra pomáha s ubytovaním po požiaroch v Gelnickom okrese

Vzhľadom na nízke nočné teploty bolo dodaných aj desať ohrievačov, päť elektrocentrál s výkonom 5,5kW a desať káblových bubnov.

Závadka/Mníšek nad Hnilcom 28. februára (TASR) – Ministerstvo vnútra (MV) SR pomáha s dočasným ubytovaním obyvateľov v obciach Závadka a Mníšek nad Hnilcom v okrese Gelnice, ktorým pri utorkových (26. 2.) požiaroch zhoreli príbytky. "Z logistickej základne Topoľčianky bolo poskytnutých päť stanov, z ktorých tri v stredu (27. 2.) vo večerných hodinách dopravili prostriedky Ministerstva vnútra SR do obce Mníšek nad Hnilcom a dva do obce Závadka. Stany boli dnes postavené a budú využité pre núdzové ubytovanie občanov zasiahnutých požiarom," informoval vo štvrtok hovorca rezortu vnútra Petar Lazarov.



Vzhľadom na nízke nočné teploty bolo dodaných aj desať ohrievačov, päť elektrocentrál s výkonom 5,5kW a desať káblových bubnov. "To znamená, že v každom zo stanov sú dve vykurovacie telesá," uviedol Lazarov. Z logistickej základne Malý Šariš poskytli v stredu obyvateľom aj poľné lôžka, spacie vaky, deky a osvetľovacie zariadenia.



Do riešenia mimoriadnych udalostí sa zapojili starostovia a zamestnanci obcí, odbor krízového riadenia Okresného úradu v Gelnici s výjazdovou skupinou, pracovníci sekcie krízového riadenia MV SR a oddelenia regionálnej koordinácie Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Na miesta udalostí prišli podľa Lazarova už krátko po vzniku požiarov a postihnutým obyvateľom poskytujú súčinnosť a psychickú pomoc.



Pri požiari v Závadke zhoreli rodinné domy, ktoré obývalo približne 35 osôb, v Mníšku nad Hnilcom zhorel rodinný dom a priľahlé obydlia, ktoré obývalo 38 ľudí, z toho 28 detí. Starostovia obcí vyhlásili mimoriadnu situáciu a prostredníctvom okresného úradu podali požiadavku na zabezpečenie pomoci z prostriedkov rezortu vnútra.