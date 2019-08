Myjava obmedzí investície, aby znížila zadlženie

Mesto si uvedomuje, že je blízko sankčného pásma.

Myjava 15. augusta (TASR) – Mesto Myjava bude v rokoch 2020 a 2021 minimalizovať nové projekty a investičné zámery v rámci znižovania zadlženia mesta. TASR o tom informoval hovorca mesta Myjava Marek Hrin.



Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) zverejnil rebríček samospráv za rok 2018, v ktorom sa najhoršie hospodáriacim mestom stala Myjava. "Dôvodom nárastu dlhu boli rozsiahle investície samosprávy do majetku mesta a do energetických úspor. Robili sme napríklad rekonštrukciu budovy mestského úradu, rekonštruovali sme materské školy, teraz rozširujeme ich kapacitu o nové triedy, podarilo sa nám komplexne vynoviť dom smútku a robili sme aj miestne komunikácie," zdôvodnil Hrin.



Mesto si uvedomuje, že je blízko sankčného pásma. "Investície, do ktorých sme sa v predošlých rokoch púšťali, obmedzíme. Veľa sa nám toho už podarilo urobiť, ale stále to nie je všetko, čo by sme chceli. V rokoch 2020 a 2021 však budeme minimalizovať nové projekty a investičné zámery," doplnil hovorca mesta.



"Najväčšie riziko mesta vidím v miere zadlženia, ktorá sa pohybuje na úrovni 54 percent ročných bežných príjmov. Myjava sa preto nachádza v prvom sankčnom pásme dlhovej brzdy, kde jej vzniká povinnosť zdôvodniť výšku dlhu a navrhnúť prvé opatrenia na jeho zníženie," uviedol analytik INEKO Matej Tunega.



Ako ďalej doplnil, mesto sa už blíži k hlavnému zákonnému limitu na úrovni 60 percent a z toho vyplýva niekoľko potenciálnych problémov. "Mesto už nemá veľkú rezervu, keby si potrebovalo urgentne vziať úver napríklad na opravu budovy. Mestá, ktorých dlh je nad 60 percent, si podľa zákona nemôžu vziať úver. Okrem toho musia povinne predkladať prebytkové rozpočty a hrozí im aj pokuta vo výške piatich percent zo sumy dlhu, ktorá je nad touto hranicou," doplnil Tunega.



"Myjava dlhodobo tvorí o dosť menšie prebytky na bežnom účte ako iné mestá. To sú prostriedky, ktoré možno ďalej použiť na investovanie či znižovanie dlhu. Najreálnejšou možnosťou zlepšenia zvykne byť úspora na službách a tovaroch, napríklad vďaka zlepšeniu procesu obstarávania," doplnil analytik INEKO.



Ako ďalej dodal, ak mesto bude dbať na transparentnosť a nastaví také kritériá, že sa na súťažiach bude môcť zúčastniť čo najviac uchádzačov, dosiahne výhodnejšie ceny a viac peňazí usporí. "Ďalšou možnosťou je detailne zhodnotiť efektívnosť všetkých svojich výdavkov," informoval o tom Tunega.



Myjava má podľa zverejnených údajov vysoký čistý majetok na obyvateľa. "Štruktúru majetku mesta presne nepoznám, ale zdá sa ako realistická alternatíva, že by si Myjava mohla pomôcť predajom svojho majetku. Ak by mesto majetok vo svojom vlastníctve prehodnotilo a časť z neho predalo, mohlo by svoj dlh znížiť, a tým znížiť aj súvisiace úrokové náklady," doplnil analytik INEKO.



Ako ďalej upozornil, rozhodujúca by mala byť efektívnosť. "Mesto musí zvážiť, ktorá časť majetku má dobrú návratnosť, prípadne sa nemôže bez daného majetku mesto zaobísť, a naopak, ktorá časť majetku prináša záporný úžitok. Zjednodušene povedané, majetok, ktorý prináša viac starostí ako úžitku, by zrejme mali predať," zakončil Tunega.