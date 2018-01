Myjavčan napadol družku, čelí trestu na tri až desať rokov

Obvinený Juraj je podozrivý zo spáchania ďalších skutkov. Pri domovej prehliadke policajti našli zbrane a strelivo, na ktorých nadobudnutie sa vyžaduje zbrojný preukaz, či zelenú sušinu.

Myjava 29. januára (TASR) – Policajný vyšetrovateľ obvinil 33-ročného Juraja z Myjavy zo zločinu obmedzovania osobnej slobody, prečinu porušovanie domovej slobody a prečinu nebezpečného vyhrážania, informovala TASR tlačová hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Trenčíne Elena Antalová.



Obvinený Juraj prišiel 17. januára do bytového domu na Myjave, kde žila jeho bývalá družka. "Násilím sa dostal do vchodu, kde svoju bývalú družku fyzicky napadol a vyhrážal sa zabitím. V ďalšom konaní voči žene Jurajovi zabránili myjavskí policajti. Tých privolali susedia," spresnila hovorkyňa.



Napadnutá žena utrpela zranenie, ktoré si vyžiadalo lekárske ošetrenie. Poškodená podala trestné oznámenie. Polícia muža v zmysle zákona obmedzila na osobnej slobode. Vyšetrovateľ útočníka obvinil z vyššie uvedených trestných činov. Zároveň spracoval podnet na návrh na väzobné stíhanie obvineného. "Sudca Okresného súdu (OS) v Novom Meste nad Váhom rozhodol o jeho väzobnom stíhaní. Za uvedený skutok hrozí obvinenému trest odňatia slobody vo výške tri až osem rokov," doplnila Antalová.



Obvinený Juraj je podozrivý zo spáchania ďalších skutkov. Policajti na základe príkazu sudcu OS vykonali u obvineného domovú prehliadku. Pri nej našli a zaistili rôzne zbrane a strelivo, na ktorých nadobudnutie sa vyžaduje zbrojný preukaz. Taktiež novomestskí policajti našli zelenú sušinu. Je podozrenie, že sa jedná o marihuanu.



Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie vo veci zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi a taktiež aj vo veci zločinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami.



Policajti zbrane, strelivo a sušinu zaistili a zaslali na expertízne skúmanie. Na jeho základe môže byť 33-ročnému Myjavčanovi rozšírené obvinenie o ďalšie dva zločiny. Za tieto skutky zákon ukladá trest odňatia slobody na tri až desať rokov.