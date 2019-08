Myjavčana obvineného z vraždy suseda budú stíhať väzobne

Šesťdesiatpäťročný Myjavčan mal podľa zistení polície napadnúť svojho suseda po tom, čo ho tento prišiel upozorniť, aby stíšil hudbu.

Poriadie/Trenčín 15. augusta (TASR) - Myjavčana, ktorý mal 10. augusta v Poriadí v okrese Myjava zabiť 35-ročného muža, budú stíhať väzobne. Rozhodol o tom vo štvrtok Okresný súd v Trenčíne, potvrdil TASR hovorca súdov v Trenčianskom kraji Roman Tarabus.



"Dôvodom väzby sú obavy, že by sa obvinený na slobode vyhýbal trestnému stíhaniu a pokračoval v trestnej činnosti. Väzbu bude vykonávať v Ústave na výkon väzby Ilava," uviedol Tarabus.



Šesťdesiatpäťročný Myjavčan mal podľa zistení polície napadnúť svojho suseda po tom, čo ho tento prišiel upozorniť, aby stíšil hudbu. Na muža mal zaútočiť oceľovou rúrou a potom jeho nohy priviazať o svoj automobil, s ktorým jazdil asi kilometer po lesnej ceste, neskôr mal napadnutého odopnúť a hodiť do močariny.



Myjavčan čelí obvineniu z obzvlášť závažného zločinu vraždy, za ktorý mu hrozí trest odňatia slobody na 15 až 20 rokov. Policajti u neho doma vykonali aj domovú prehliadku, pri ktorej našli a zaistili nelegálne držané zbrane. Policajný vyšetrovateľ začal v tejto súvislosti trestné stíhanie za zločin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami.