Rezort zdravotníctva skupuje pozemky pod skeletom nemocnice Rázsochy

Bratislava 27. decembra (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR skupuje pozemky pod skeletom rozostavanej nemocnice Rázsochy v Bratislave. Plánuje, že tam vyrastie nová univerzitná nemocnica. Koľko by mohol výkup pozemkov stáť, nie je zatiaľ zrejmé.



"MZ SR má záujem majetkovoprávne usporiadať nehnuteľnosti - pozemky, ktoré sú v trvalom zábere stavby Nemocnice Rázsochy. Celková výmera týchto nehnuteľností je 1772 metrov štvorcových," uviedla pre TASR hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.



Výška celkových nákladov bude podľa ministerstva známa po ukončení rokovaní so všetkými vlastníkmi predmetných pozemkov. V centrálnom registri zmlúv už možno nájsť viacero zmlúv, ide o sumy od 5900 pod necelých 18.000 eur. Projektové územie je vo vlastníctve SR v správe MZ SR.



Štát dá rozostavanú nemocnicu na Rázsochách zbúrať. Časom by sa tam mala postaviť nová univerzitná nemocnica, kedy by sa však mohlo začať s výstavbou, nie je zatiaľ jasné. Minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) verí, že s výstavbou novej nemocnice sa podarí začať v tomto volebnom období.