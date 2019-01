V múzeu v Bani ulahodia milovníkom gajdošskej hudby aj motocyklistiky

Ako na svojej internetovej stránke informuje Pohronské múzeum v Novej Bani, hneď vo februári predstaví verejnosti výstavu Desatoro o gajdách.

Nová Baňa 14. januára (TASR) - Pestrú ponuku výstav ponúkne tento rok svojim návštevníkom Pohronské múzeum v Novej Bani. Po výstave najväčšej súkromnej zbierky macíkov v strednej Európe a výstave venovanej 90. výročiu organizovaného včelárstva v Novej Bani, ktoré si môže verejnosť pozrieť v múzeu aktuálne, ulahodia múzejníci obdivovateľom gajdošskej hudby, vyznávačom motocyklistiky, ale aj milovníkom výtvarného umenia.



Ako na svojej internetovej stránke informuje Pohronské múzeum v Novej Bani, hneď vo februári predstaví verejnosti výstavu Desatoro o gajdách. Výstava priblíži rôzne typy tohto ľudového nástroja a jeho súčasti, jeho históriu aj vznik.



Tradične dajú v múzeu priestor aj žiakom miestnej základnej umeleckej školy, a to prostredníctvom výstavy s názvom Farebné cesty tvorivosti. Samostatná výstava bude venovaná aj 10. ročníku výtvarnej a literárnej súťaže Dodekova Nová Baňa, ktorú organizuje centrum voľného času.



V apríli si v múzeu 'prídu na svoje aj milovníci dvojkolesových tátošov'. Na výstave Zlatá éra motocyklistiky ukážu historické motocykle, príslušenstvo a trofeje zo zbierkového fondu Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici.



Múzejníci ponúknu aj výstavu najkrajších svadobných krojov zo šatnice Matice slovenskej. Výstava bude pozostávať z fotografií svadobných ľudových odevov s prezentáciou 16 párov svadobných odevov z rôznych oblastí Slovenska.



Svoje miesto v ponuke tohtoročných výstav Pohronského múzea má aj výtvarné umenie. Výstava "Svet farieb" predstaví výber obrazov z tvorby Jolany Palajovej, ktorá je maliarkou zátiší, panoramatických prírodných scenérií, dedinských zákutí i mestských motívov. Do sveta flóry vtiahne návštevníkov výstava autorských diel Michaely Forgáčovej a Jany Búriovej "Inspiration in us".



Jeseň v múzeu spestrí výstava približujúca dejiny rokov 1948 až 1968 s názvom Ako sa budovali krajšie zajtrajšky. V závere roka ponúkne múzeum výber obrazov z tvorby Karola Peťka. Jeho tvorbu predstaví na výstave Keď obrazy rozkvitnú.