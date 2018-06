Artézska studňa v Nových Zámkoch je bez vody, mesto nepozná príčinu

Skutočnú príčinu nedostatku vody v studni možno zistiť iba pomocou kamery, ktorá by prešla celým vrtom alebo po prípadné zanesené či poruchové miesto.

Nové Zámky 25. júna (TASR) - Z artézskej studne na Tajovského ulici v Nových Zámkoch prestala vytekať voda, znížený prietok má aj neďaleká artézska studňa na Roľníckej ulici. Podľa vyjadrenia radnice momentálne nie je známe, prečo k tomuto stavu došlo. "Mesto nerobilo žiadne obmedzenia prietoku. Odpoveď na otázku, či vyschol prameň, alebo sa pokazilo potrubie, môže odpovedať len špeciálna diagnostika," informoval magistrát.



Vrt na Tajovského ulici má hĺbku približne tristo metrov. "Na povrch vedie železné potrubie s priemerom okolo 7,5 centimetra. Parametre vrtu vo väčšej hĺbke nepoznáme, mestský úrad nemá k nemu k dispozícii žiadnu technickú dokumentáciu," uviedla vedúca odboru komunálnych služieb na mestskom úrade Monika Kutenicsová.



Pri kontrole studne na Tajovského pracovníci mesta zistili, že hladina vody siaha niekoľko desiatok centimetrov pod úroveň chodníka. Podľa Kutenicsovej už na viac nestačí tlak alebo množstvo vody. Ako pripomenula, príčin môže byť viac. "Či už je to havária v podobe zaneseného, prelomeného alebo deravého potrubia, alebo vysoké teploty, ktoré od apríla atakujú tridsiatky a spôsobili úbytok spodnej vody," skonštatovala.



Skutočnú príčinu nedostatku vody v studni možno podľa Kutenicsovej zistiť iba pomocou kamery, ktorá by prešla celým vrtom alebo po prípadné zanesené či poruchové miesto. "Takáto diagnostika by stála odhadom okolo päťtisíc eur, podľa výsledkov súťaže alebo verejného obstarávania. Takúto sumu na údržbu v tomto roku určite nemáme, museli by sme najprv upraviť rozpočet," dodala Kutenicsová.