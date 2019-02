Fakultná nemocnica v N. Zámkoch má nový CT prístroj za 1,2 mil. eur

V tejto sume je započítaný aj päťročný servis.

Nové Zámky 5. februára (TASR) – Vo Fakultnej nemocnici v Nových Zámkoch spustili do prevádzky nový CT prístroj. Ministerstvo zdravotníctva ho zakúpilo v rámci centrálneho nákupu zdravotníckej techniky. Jeho cena je 1,2 milióna eur, v tejto sume je započítaný aj päťročný servis.



Podľa slov ministerky zdravotníctva Andrey Kalavskej (nom. Smeru-SD) prinesie výkonný prístroj viaceré pozitíva. „Veľkým benefitom pre novozámockú nemocnicu a pre jej pacientov je to, že je to veľmi kvalitný stroj štvrtej kategórie, ktorý má v porovnaní so starým prístrojom rozšírené spektrum výkonov, ktoré môže robiť. Jeho rýchlosť je oveľa vyššia ako toho starého, takže verím, že sa skrátia čakacie doby na vyšetrenia. Lekári budú pracovať s výkonným prístrojom, vďaka ktorému budú vedieť diagnostikovať ochorenia v rannom štádiu, čo pacientom výrazne pomôže,“ skonštatovala Kalavská.



Nový CT prístroj dostala novozámocká fakultná nemocnica už začiatkom roka 2018, takmer rok však trvalo jeho spustenie do prevádzky. „Je to veľký prístroj s váhou 3,5 tony. Aby sme ho dostali do priestorov nemocnice, museli sme odstrániť kus obvodovej steny aj s oknami a trištvrte roka trvalo, kým prebehla súťaž na realizátora stavby. Takže teraz máme nový prístroj aj nové priestory,“ vysvetlila ekonomická riaditeľka nemocnice Ľubica Bartošová.



V súčasnosti je už nový CT prístroj v prevádzke a jeho kvalitu už stihli oceniť aj lekári. „Má oveľa výkonnejší počítač ako ten predchádzajúci, keďže za tých 16 rokov počítačové technológie výrazne pokročili. Samotná kvalita prístroja sa posudzuje podľa toho, koľko má detektorov. Starý stroj mal po modernizácii v roku 2011 spolu 32 detektorov, tento nový CT prístroj ich má dvakrát 128, teda 256 detektorov. To znamená, že na jednu otáčku lampy dokáže v jednom reze urobiť 256 vrstiev, zatiaľ čo u toho starého to bolo 32 vrstiev. To znamená, že tá kvalita anatomického obrazu je neporovnateľne vyššia,“ uviedol primár rádiologického oddelenia Tibor Firický.



Zároveň ocenil vyššiu rýchlosť vyšetrenia, takže pacient je na podstatne kratší čas vystavený žiareniu. Vďaka výkonnému prístroju tak nemocnica bude schopná vyšetriť väčšie množstvo ľudí ako doposiaľ. „Za minulý rok sme vyšetrili vyše 8700 pacientov, takže ten priemer je 30 až 40 vyšetrení denne, niekedy aj 50. Hospitalizovaní pacienti sú v rámci nemocnice vyšetrení podľa potreby, prípadne do týždňa. Pri ambulantných pacientoch sa čakacia doba na vyšetrenie pohybuje momentálne tak do dvoch týždňov,“ dodal Firický.