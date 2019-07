Most pri letnom kúpalisku Štrand v Nových Zámkoch bude uzatvorený

Pred mostom budú z oboch strán umiestnené zábrany, svetelné signály a betónové zvodidlá.

Nové Zámky 5. júla (TASR) – Vodiči v Nových Zámkoch sa musia pripraviť na zmeny v doprave. Pre komplexnú rekonštrukciu tu bude od 15. júla do 27. decembra úplne uzavretý most na štátnej ceste 1/75 na Bezručovej ulici neďaleko kúpaliska Štrand.



Pred mostom budú z oboch strán umiestnené zábrany, svetelné signály a betónové zvodidlá. „Počas opravy má zostať prístupný zásobovací vjazd do areálu kúpaliska."



"Počas komplexnej rekonštrukcie mostového objektu bude cesta úplne uzatvorená. Obchádzková trasa bude vedená samostatne pre nákladnú dopravu nad 7,5 tony a pre ostatné druhy dopravy,“ informovala novozámocká radnica.



Nákladná automobilová doprava nad 7,5 tony bude odklonená už na kruhovej križovatke v Dvoroch nad Žitavou v smere na Bajč a po ceste I/64 bude pokračovať v smere do Nových Zámkov až k okružnej križovatke pri bývalom podniku Elektrosvit. „Obchádzková trasa pre všetky ostatné autá bude viesť po ceste I/75 a pred uzavretým mostom sa odkloní na Dvorskú cestu a k okružnej križovatke pri Elektrosvite,“ upozornil magistrát.