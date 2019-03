Na Agrosalóne v Nitre sa predstaví 104 vystavovateľov zo 7 krajín

Špecializovaná výstava poľnohospodárskej techniky Agrosalón mala svoju premiéru na nitrianskom výstavisku v roku 2007 a má dvojročnú periodicitu.

Nitra 25. marca (TASR) – Priestor pre 104 vystavovateľov poskytne veľtrh Agrosalón 2019, ktorý sa začne na nitrianskom výstavisku v utorok 26. marca. Svoje zastúpenie bude mať na veľtrhu sedem krajín. „Okrem slovenských vystavovateľov sa na ňom budú prezentovať vystavovatelia z Českej republiky, Rakúska, Ruska, Maďarska, Turecka a Nemecka,“ informoval Martin Lužbeťák z agrokomplexu Národného výstaviska, š.p. Siedmy ročník Agrosalónu potrvá do 30. marca.



Špecializovaná výstava poľnohospodárskej techniky Agrosalón mala svoju premiéru na nitrianskom výstavisku v roku 2007 a má dvojročnú periodicitu. „Medzinárodný veľtrh od začiatku svojej existencie predstavuje stabilné zázemie pre úspešnú komunikáciu odborníkov v danom odvetví a prezentuje inovácie i technológie v poľnohospodárskej technike a mechanizácii. Pre poľnohospodárov ponúka príležitosť vybrať si v predsezónnom termíne vhodnú techniku pre svoju každodennú prácu,“ uviedol Lužbeťák.



Výrobcovia poľnohospodárskej techniky reagujú na aktuálne potreby trhu, ktorý si vyžaduje stále viac inovácií a nových nápadov. Trendom je zvyšovanie efektivity vykonávaných prác a znižovanie prevádzkových nákladov, no do popredia sa dostáva i problematika starostlivosti o pôdne prostredie či nižšia tvorba emisií. Producenti poľnohospodárskej techniky nezabúdajú ani na zvyšovanie pohodlia obsluhujúcich pracovníkov, na jazdný komfort a rozširovanie výbavy o nové elektronické prvky a aplikácie.