Na Art Film Feste uviedli premiéru Casino.Sk a ďalšie slovenské filmy

Košice 16. júna (TASR) – Na filmovom festivale Art Film Fest (AFF) v Košiciach predstavili v premiére tri nové slovenské filmy – snímku Casino.Sk a dokumenty Volanie a BATAstories. Prvé verejné premietania v sobotu (15. 6.) osobne uviedli ich tvorcovia.



V hranom filme Casino.Sk (2019) účinkuje aj tohtoročnou festivalovou cenou Hercova misia ocenený Roman Luknár. "Festival premietol tzv. technickú verziu filmu, ktorú do jesenného uvedenia v kinách čaká ešte niekoľko úprav, na pôsobivosti diela to však nijako neubralo. Film o tajomnom svete hazardu a o hrách medzi jeho múrmi, ale aj mimo nich, uviedol režisér Ján Sabol, na projekcii sa zúčastnilo viacero hereckých predstaviteľov," informoval PR manažér festivalu Peter Gašparík.



Hĺbavý dokumentárny film Volanie (2019) uviedol režisér Erik Praus spolu s početným štábom tvorcov. Jeho snímka hovorí o volaní, ktoré stojí na začiatku cesty viery a nie je len výsadou vyvolených, započuť ho môže každý. Divákom film predstavil prostredie pravoslávneho kláštora na západe Ukrajiny a umožnil im sledovať každodenný život mníchov v nádherne okázalom prostredí, ktoré ich obklopuje.



Autor scenára Pavel Hajný a kameraman Martin Kollar predstavili dokument BATAstories (2019), ktorý nakrútili spoločne s dokumentaristom Petrom Kerekesom. Ich dielo mapuje proces budovania veľkolepého impéria rodiny Baťovcov, pričom sa neobmedzuje len na ich československé pôsobenie. Filmári tak zaviedli publikum aj do Francúzska, Brazílie, Indie či dokonca Kene.



"Spomínanú trojicu snímok priniesla programová sekcia Slovenská sezóna, v rámci ktorej čaká na svoju premiéru ešte niekoľko domácich filmov. Okrem nich však bude až do najbližšej soboty (22. 6.) festival premietať rôznorodú kolekciu kvalitných filmov z celého sveta," uviedol Gašparík.