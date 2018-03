Vo Zvolene začali pred výstavbou kúpaliska odstraňovať stromy a kríky

Vegetácia v lokalite vo veľkej miere rastie na pôde zmiešanej so stavebným odpadom, ktorý vznikol pri výstavbe sídliska Západ - Tepličky.

Zvolen 28. marca (TASR) - Mesto Zvolen začalo v týchto dňoch s odstraňovaním náletových drevín na území Barín. Vstúpilo tak do prvej fázy príprav územia pre výstavbu budúceho letného kúpaliska Bariny a vybudovanie vstupnej cesty od križovatky Tulská a Štúrova ulica.



Ako pre TASR uviedla hovorkyňa mestského úradu Eva Ježovičová, samospráva prikročila k výrubu v období vegetačného pokoja. "V prípade výrubu drevín bola v súlade so zákonom udelená náhradná výsadba, ktorá sa bude realizovať priamo v areáli budúceho kúpaliska," pripomenula.



Vegetácia v lokalite podľa nej vo veľkej miere rastie na pôde zmiešanej so stavebným odpadom, ktorý vznikol pri výstavbe sídliska Západ - Tepličky. Pri prieskumoch v lokalite pracovníci mesta objavili aj veľké množstvo čiernych skládok, ktorých zlikvidovanie bude nevyhnutným krokom pre prípravu územia.