Na Bojnický zámok sa vráti posledný raz v tomto roku Vládca času

Bojnice 10. mája (TASR) - Bojnický zámok posledný raz v tomto roku od piatka 11. do nedele 13. mája ovládne festivalový príbeh o Vládcovi času a démonoch v nás. Slovenské národné múzeum (SNM) - Múzeum Bojnice v rámci jubilejného 25. ročníka Medzinárodného festivalu duchov a strašidiel pripravilo i tematickú spomienkovú výstavu, informovala vo štvrtok TASR jeho kultúrno-propagačná manažérka Petra Gordíková.



Návštevníci sa počas festivalu môžu stretnúť so šľachticmi, ktorým v minulých storočiach zámok patril, a to Matúšom Čákom Trenčianskym, Thurzovcami či "krutým vtáčaťom" Annou Rosinou Listhiusovou. Podujatie prostredníctvom aj ich rozprávania predstavuje prierez históriou tejto dnes už národnej kultúrnej pamiatky a najmä tých tragickejších udalostí, ktoré sa tam odohrali. V uplynulých dňoch si ho nenechali ujsť tisíce návštevníkov.



Výročie jedného z najnavštevovanejších podujatí na zámku v Bojniciach pripomína od týchto dní i špeciálna výstava v bývalej Zámockej reštaurácii nad národnou kultúrnou pamiatkou. Návštevníci na nej nájdu predmety, ktoré sa viažu k jednotlivým ročníkom festivalu, ako sú rekvizity, kostýmy, plagáty či fotografie. Výstavu múzeum sprístupnilo na dlhšie obdobie, nielen počas konania podujatia.



Aktuálny ročník festivalu, ktorého história sa začala písať v roku 1994, má byť posledným v terajšej podobe. Riaditeľ SNM - Múzea Bojnice Ján Papco už skôr avizoval, že strašidlá budú návštevníci stretávať, kedykoľvek prídu do Bojníc.