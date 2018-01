Na bratislavskej hlavnej stanici prebehnú vo štvrtok výlukové práce

Počas výluky sa uskutoční v tuneli číslo 2 v bratislavskej hlavnej stanici geoprieskum tunelovej rúry.

Bratislava 17. januára (TASR) - V tuneli železničnej stanice (ŽST) Bratislava hlavná stanica budú Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) vykonávať vo štvrtok 18. januára výlukové práce. A to v čase od 8.00 h do 15.00 h. Počas výluky môžu vlaky podľa hovorkyne ŽSR Martiny Pavlikovej mierne meškať.



Počas výluky sa uskutoční v tuneli číslo 2 v bratislavskej hlavnej stanici geoprieskum tunelovej rúry. "Dôvodom je získanie potrebných údajov, ktoré budú súčasťou prípravného procesu pre rekonštrukciu tunela," opísala Pavliková. Geoprieskum vykoná podľa jej slov spoločnosť Slovenské tunely.



"Počas výlukovej činnosti nebude zavedené prechodné obmedzenie traťovej rýchlosti," dodala hovorkyňa. Môže však podľa jej slov dôjsť k miernemu meškaniu vlakov. "Vzhľadom na to, že ide o dvojkoľajný úsek, doprava sa bude zabezpečovať po prevádzkovanej koľaji," priblížila.



ŽSR prosia cestujúcich o trpezlivosť a pochopenie v súvislosti s obmedzeniami v železničnej doprave, ku ktorým môže dochádzať v dôsledku výlukových prác. Zároveň apelujú na zvýšenú pozornosť pri sledovaní vývesiek a hlásení staničného rozhlasu v železničných staniciach.