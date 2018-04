Na Kolibe sa bude opäť 24 hodín bežať Ultralanovka pre Plamienok

Tretí ročník tohto bežeckého podujatia sa začne úderom prvej sekundy sobotňajšieho dňa pri hornej stanici lanovky a ponesie posolstvo Nie ste v tom sami.

Bratislava 12. apríla (TASR) – Bratislavská Koliba bude patriť v sobotu (14.4.) 24-hodinovému charitatívnemu bežeckému podujatiu Ultralanovka pre Plamienok. Jeho tretí ročník sa začne úderom prvej sekundy sobotňajšieho dňa pri hornej stanici lanovky a ponesie posolstvo Nie ste v tom sami. To pošlú účastníci projektu, teda bežci, ultrabežci i rekreanti nevyliečiteľne chorým, zomierajúcim a smútiacim deťom a ich rodinám v starostlivosti neziskovej organizácie Plamienok.



"Na trať vyštartuje viac ako 50 registrovaných pretekárov vo veku od 18 rokov. Celých 24 hodín budú bežať na traťovom okruhu s dĺžkou troch kilometrov a prevýšením 186 m. Symbolicky sa budú môcť pripojiť aj bežci na kratšiu vzdialenosť," priblížila riaditeľka neziskovej organizácie Mária Jasenková.



Beh na dlhú trať má byť synonymom "behu života", ktorý zdolávajú rodičia a príbuzní detí v starostlivosti Plamienka. "Je to často práve sila ducha, ktorá nielen bežcom, ale aj chorým deťom a ich rodinám pomáha ísť ďalej," doplnila Jasenková. K dispozícii bude tiež požičovňa 30 nabitých čelových lámp pre beh vo večerných a nočných hodinách. Cez deň od 10.00 do 18.00 h bude sedačková lanovka medzi Železnou studničkou a Kolibou premávať bezplatne.



Nad projektom prevzal záštitu starosta Nového Mesta Rudolf Kusý. Bližšie informácie o podujatí sú zverejnené na webovej stránke www.ultralanovka.sk.