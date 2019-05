Na bratislavskej MHD linke 7 budú jazdiť aj električky s troma vozňami

Hlavné mesto začalo v uplynulých týždňoch testovať súpravu električiek s troma vozňami. Samospráva by chcela týmto spôsobom zvýšiť prepravnú kapacitu na niektorých električkových radiálach.

Bratislava 13. mája (TASR) - V bratislavskej MHD bude na linke 7 od pondelka mimoriadne vypravovaná aj súprava električiek s troma vozňami - takzvaná trojička. Zámerom je operatívne posilniť premávku MHD k prichádzajúcim vlakom na Železničnú stanicu (ŽST) Vinohrady. Na svojom webe o tom informuje Dopravný podnik Bratislava (DPB).



"Posilový električkový vlak bude vypravovaný denne počas pracovných dní školského roka," spresňuje podnik. Odchody budú zo zastávky ŽST Vinohrady (ako linky 3 a 5 v smere do mesta) podľa operatívnych pokynov dopravného dispečingu v štandardnej trase linky 7, a to ŽST Vinohrady - Námestie SNP.



Hlavné mesto začalo v uplynulých týždňoch testovať súpravu električiek s troma vozňami. Samospráva by chcela týmto spôsobom zvýšiť prepravnú kapacitu na niektorých električkových radiálach. Testovanie môže v budúcnosti tiež pomôcť pri plánovaní nákupov nových električiek v dĺžke do 48 metrov.