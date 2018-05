Na Bratislavskom hrade sú vystavené dokumenty o vzniku Československa

Ide o ratifikačné protokoly mierových zmlúv z Versailles, Saint-Germain a Trianonu, ktoré sú uložené v Paríži.

Bratislava 15. mája (TASR) - Česko-slovenskú/Slovensko-českú výstavu na druhom poschodí Bratislavského hradu obohacujú tri významné dokumenty súvisiace so vznikom Československa pred 100 rokmi. Sú to ratifikačné protokoly mierových zmlúv z Versailles, Saint-Germain a Trianonu, ktoré sú uložené v Paríži.



"Tieto dokumenty sú prvýkrát mimo Francúzska pre túto veľkú výstavu vzniku vašej bývalej republiky. Sú tiež pripomienkou skončenia prvej svetovej vojny, ktorá by mala byť aj ponaučením z histórie starej Európy," povedal na utorkovom sprístupnení ratifikačných protokolov veľvyslanec Francúzskej republiky na Slovensku Christophe F. Léonzi.



Po skončení prvej svetovej vojny sa svetové mocnosti stretli v Paríži na rokovaniach o budúcnosti Európy. Toto mesto bolo zvolené za depozitára 50 kartónov zmlúv, ktoré uchováva. Vojnou zničené Francúzsko tak prispelo k vytvoreniu novej Európy.



Vystavené protokoly sú dokumenty versaillského mierového systému, ktorými zástupcovia Československa (Tomáš G. Masaryk a Edvard Beneš) prijali ich výsledky. Každý obsahuje výsledky dohôd s porazenými štátmi: Nemeckom (zmluva z 28.6.1919), Rakúskom (10.9.1918) a Maďarskom (4.6.1920), ktoré ratifikovali 10.11.1919 a 19.3.1921.



Aj podľa generálneho riaditeľa SNM Branislava Panisa je ojedinelé vystavenie uvedených dokumentov mimoriadnou udalosťou. "Je to výsledkom ročnej diplomacie a musím povedať, že francúzska strana nám vyšla veľmi v ústrety pri tomto zapožičaní za hranice," uviedol pre TASR Panis.