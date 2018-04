Na bratislavskom maratóne už majú svoju kategóriu seniori

Organizátori pre nich vytvorili samostatnú kategóriu Beh dobrých ročníkov na trati 4,2 km okolo Dunaja, cez Starý most a Most Apollo.

Bratislava 6. apríla (TASR) – Okrem ďalších noviniek 13. ročníka ČSOB Bratislava maratón počas nadchádzajúceho bežeckého víkendu (7.-8.4.) dávajú organizátori prvýkrát príležitosť pohybuchtivým seniorom. Vytvorili pre nich samostatnú kategóriu Beh dobrých ročníkov na trati 4,2 km okolo Dunaja, cez Starý most a Most Apollo.



"Už niekoľko rokov spolupracujeme s Radou seniorov v Bratislave, ktorí ako dobrovoľníci nám v nedeľu pomáhajú pri organizovaní maratónu po trati ako regulovčíci aj na občerstvovacích staniciach. Pri vlaňajšom vyhodnotení padol z ich strany návrh, že vekom 60 rokov sa aktívny pohyb nekončí a že by si radi aj oni zabehali. Preto sme vytvorili na sobotu novú nesúťažnú kategóriu. Zatiaľ je do nej prihlásených okolo 100 záujemcov, ale ďalší sa môžu zaregistrovať ešte aj v sobotu pred štartom, ktorý je o 12. hodine. Možno ich bude až 300 na trati," uviedol pre TASR riaditeľ podujatia Jozef Pukalovič.



Že je to príležitosť pre všetkých záujemcov o pohyb, svedčia kategórie od malých lezúňov až po seniorov. Maratónsky víkend v priestoroch centra Eurovea pri Dunaji sa začne detskými súťažami v sobotu o 9.30 h. Po seniorskom behu sa popoludní uskutoční minimaratón, súťaž na desať km i šesťkilometrový beh po historických pamiatkach hlavného mesta.



V nedeľu je o 10. hodine štart hlavných kategórií - maratónu, polmaratónu a štafetových behov na týchto tratiach. Celkove je na deväť kategórií prihlásených viac ako 11.500 záujemcov, z toho 4804 Bratislavčanov.



"O hladký a bezpečný priebeh pretekárov na maratónskej trati sa postará okolo 600 dobrovoľníkov," dodal Pukalovič.



Pre bežecké podujatie sú dopravné obmedzenia a zmeny v mestskej hromadnej doprave. Sú uvedené na internetovej stránke www.dpb.sk.