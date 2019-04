Na bratislavských cestách a vstupoch do mesta je premávka spomalená

Do 20 minút sa vodiči zdržia na Ulici svornosti a na Popradskej, rovnako aj v Dunajskej Lužnej v smere do Bratislavy, informuje Stella centrum.

Bratislava 4. apríla (TASR) – Štvrtková ranná doprava v Bratislave a na vstupoch do hlavného mesta je spomalená, na viacerých úsekoch ciest treba počítať so zdržaním od desať do 20 minút. Informujú o tom Zelená vlna RTVS a Stella centrum.



Do 20 minút sa vodiči zdržia na Ulici svornosti a na Popradskej, rovnako aj v Dunajskej Lužnej v smere do Bratislavy, informuje Stella centrum. So zdržaním desať minút treba rátať na D1 pred vjazdom do Bratislavy, pred Prístavným mostom a na D2 za Stupavou v smere do hlavného mesta.



Zelená vlna RTVS hlási kolóny so zdržaním 20 minút na Račianskej ulici a na Starej seneckej pri Ivanke pri Dunaji, ako aj v Miloslavove a v Moste pri Bratislave, kde sa čaká 10 minút. Dopravná nehoda s krátkym zdržaním je pri obchodnom centre na Zlatých pieskoch v smere do centra.