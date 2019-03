Na ceste I/9 pri obci Hradište sú dopravné obmedzenia

Počas prác bude na ceste I/9 uzatvorený jeden jazdný pruh, pričom doprava bude riadená pracovníkmi stavby a po ukončení pracovnej doby semaformi.

Hradište 25. marca (TASR) - Krajský dopravný inšpektorát v Trenčíne upozorňuje motoristov na čiastočnú uzávierku cesty I/9 od obce Hradište v okrese Partizánske po križovatku s cestou III/1830 smerom na obec Látkovce. Obmedzenie trvá od pondelka do soboty 30. marca.



Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KRPZ) v Trenčíne Elena Antalová, počas prác bude na ceste I/9 uzatvorený jeden jazdný pruh, pričom doprava bude riadená pracovníkmi stavby a po ukončení pracovnej doby semaformi. Po skončení obnovy krytu dajú do užívania 770 metrov dlhý úsek s novým povrchom vozovky.



„Žiadame vodičov motorových vozidiel, aby boli pozorní a vzájomne ohľaduplní a rešpektovali pokyny pracovníkov stavby. Zároveň žiadame vodičov motorových vozidiel, aby sa plne venovali sledovaniu situácie v cestnej premávke, vedeniu vozidla a dbali o zvýšenú opatrnosť a vzájomnú ohľaduplnosť," doplnila hovorkyňa s tým, že v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok je termínová rezerva vykonania obnovy krytu vozovky do 5. apríla.