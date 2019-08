Na cyklotrasy chce Spišská Nová Ves získať zdroje z eurofondov

V prípade úspechu budú výdavky na realizáciu projektov predstavovať viac než milión eur, pričom dohromady pribudne v meste a jeho okolí zhruba deväť kilometrov vyznačených cyklistických trás.

Spišská Nová Ves 12. augusta (TASR) – Mesto Spišská Nová Ves chce v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu vybudovať viacero cyklotrás. Primátor Pavol Bečarik v tejto súvislosti uviedol, že samospráva podala žiadosti o pridelenie finančných prostriedkov dohromady na štyri projekty. „V rámci mesta ide o trasu okolo bývalých kasární, potom popod vlek z Ferčekoviec do Novoveskej Huty, ďalej po nábreží Hornádu okolo Baníckeho námestia a štvrtým projektom je tzv. novoveská radiála od hotela na Štefánikovom námestí smerom na sídlisko Západ I. až k železničnému priecestiu s napojením na autobusovú a železničnú stanicu,“ konkretizoval.



V prípade úspešnosti budú výdavky na realizáciu projektov predstavovať viac než milión eur, pričom dohromady pribudne v meste a jeho okolí zhruba deväť kilometrov vyznačených cyklistických trás. V tejto súvislosti je už pripravená aj projektová dokumentácia.



„Je to projekt, ktorý má odľahčiť dopravu na území mesta a zároveň zabezpečiť, aby ľudia mohli chodiť do práce na bicykli mimo hlavných štátnych či obecných ciest. Čo sa týka hlavnej radiály, tak tam je cesta Košického samosprávneho kraja dostatočne široká, aby sa tie krajnice rozšírili a vyznačili sa jazdné pruhy pre cyklistov,“ ozrejmil Bečarik.



Vďaka tomu, že sa zvýši bezpečnosť cyklistov na cestách, narastie podľa neho aj počet ľudí, ktorí si zvolia bicykel na presun do práce namiesto auta.



Mesto má v pláne pokračovať aj v budovaní cyklochodníkov v rámci tzv. Hornádskej magistrály smerom k Slovenskému raju a Čingovu. „Ďalší projekt, na ktorý sa chceme pozrieť bližšie, je chatová oblasť pod Tepličkou, kde je v pláne ďalšia cyklotrasa, a v neposlednom rade chceme aj spevniť cestu na Červenom jarku smerom ku Košiarnemu briežku. Uvidíme, čo sa kedy podarí, aké výzvy pôjdu, pretože v tejto oblasti sme odkázaní na externé zdroje, keďže v našom rozpočte sú iné priority,“ dodal na záver primátor.