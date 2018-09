Na detskej železničke v košickom Čermeli dokončili staničnú budovu

Košice 26. septembra (TASR) – Výstavbu staničnej budovy Košickej detskej historickej železnice v Čermeli sa podarilo zrealizovať do konečnej podoby. Informovalo o tom občianske združenie (OZ) Detská železnica Košice, ktoré s výstavbou začalo v roku 2017.Po tom, čo združenie uspelo s medzinárodným slovensko-maďarským projektom, získalo financie aj na dokončenie tejto stavby. Priestory budovy tak začnú postupne ožívať a plniť svoj účel. Popri parných lokomotívach a historických vagónoch ide zároveň o ďalšiu atrakciu detskej železnice, jedinej zachovalej na území bývalého Československa.Na stanici Čermeľ už jedna drevená staničná budova v minulosti stála, no pre zlý technický stav ju museli v polovici 90. rokov minulého storočia odstrániť. Nová budova má dobový historizujúci charakter či prvky blízke lokalite Bankova i severu Košíc.povedal predseda OZ Detská železnica Košice Ľubomír Lehotský.Úlohu zladiť tieto predstavy zverili dobrovoľníci architektovi a železničnému historikovi Tomášovi Haviarovi.vysvetlil architekt. Nová stanička v Čermeli pritom nemusí byť na železničke poslednou.dodal Haviar.Slovensko-maďarský projekt obnovy dvoch úzkorozchodných železníc v Košiciach a Miškovci je financovaný cez eurofondy, schválený bol koncom roka 2017. Na druhú etapu projektu - dokončenie staničnej budovy bolo podľa Lehotského z projektu určených viac ako 64.000 eur, náklady však boli oveľa vyššie.Budova je zvonku opláštená zatepľovacou vrstvou, dreveným obkladom a hrazdením.priblížil novinky Igor Holéczy z detskej železničky.V minulosti železnička disponovala kompletnou infraštruktúrou, v každej z troch staníc stáli jednoduché, no účelné drevené staničné budovy. Súčasťou bola výhybňa Vpred, kde sa vlaky mohli križovať. V rámci projektu dôjde v budúcom roku k obnoveniu tejto výhybne, čo by malo železničku ďalej zatraktívniť a zvýšiť jej kapacitu i bezpečnosť. Ide o najväčšiu investíciu do obnovy železničky za posledné desaťročia.