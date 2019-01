Na Devínskej Kobyle podľa mesta neprávom vyrúbali zdravé stromy

Lesy SR podľa bratislavskej samosprávy vyrúbal desiatky zdravých stromov s vysokou kultúrnou, biologickou a kultúrnou hodnotou.

Bratislava 18. januára (TASR) – V Národnej prírodnej rezervácii Devínska Kobyla v Bratislave boli vyrúbané vyše 120-ročné duby a buky. Upozorňuje na to hlavné mesto, podľa ktorého tak neprávom konal Štátny podnik Lesy SR. Na mieste výrubu sa boli v piatok pozrieť aj primátor Bratislavy Matúš Vallo spolu so starostkou bratislavskej Karlovej Vsi Danou Čahojovou.



Lesy SR podľa bratislavskej samosprávy vyrúbal desiatky zdravých stromov s vysokou kultúrnou, biologickou a kultúrnou hodnotou. Z dôvodu iniciatívy zastaviť výrub na území hlavného mesta sa v piatok priamo na dotknutom mieste v prírodnej rezervácii stretli primátor Vallo, starostka Čahojová a splnomocnenec primátora pre zeleň a životné prostredie Andrej Kovarik.



Štátny podnik Lesy SR pre TASR uviedol, že bude reagovať v pondelok (21.1.). Koncom novembra 2018 však už starostovia mestských častí Karlova Ves, Devín a Dúbravka upozornili, že v lesoch v okolí Bratislavy rúbu Lesy SR 100-ročné vzácne a zdravé duby. Štátny podnik podľa starostov porušil dohodu o koordinovanom a obmedzenom výrube v lesoch v Bratislave a jeho postup považujú za neakceptovateľný. "Kompromis medzi ministerstvom pôdohospodárstva, podnikom Lesy SR a predstaviteľmi samospráv sa hľadal veľmi ťažko. Zdá sa, že sme sa tešili predčasne. Lesníci sa pustili do zdravých dubov. Ničenie zdravých lesov je neakceptovateľné a je potrebné ťažbu zastaviť," skonštatovala vtedy Čahojová.



Štátny podnik Lesy SR takéto tvrdenia v novembri minulého roka odmietol. Deklaroval, že v lokalitách Devínska Kobyla a Vydrica realizoval iba nevyhnutné kroky v rámci takzvanej obnovnej ťažby. Tá je podľa podniku dôležitá, aby bol les zdravý a plnil všetky svoje funkcie. "Plne si uvedomujeme, že lesy v okolí Bratislavy sú pre obyvateľov hlavného mesta dôležité. Postupne sa mení ich význam, na dôležitosti naberá najmä ich rekreačná funkcia. Dôležitá však je aj nevyhnutná starostlivosť o les, aby bol zdravý a plnil všetky svoje funkcie," povedal generálny riaditeľ štátneho podniku Lesy SR Marian Staník. Lesy SR tvrdia, že spôsob, akým sa lesy v dotknutých lokalitách obhospodarujú, je plne v súlade s Programom starostlivosti o chránený areál Devínska Kobyla na obdobie rokov 2018 - 2047, ktorý vypracovala Štátna ochrana prírody.