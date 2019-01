Na Dlhých dieloch sa žije fajn, cítiť ale zmeny klímy, ukázal prieskum

V prieskume, ktorého zber dát sa uskutočnil v mesiacoch september až november 2018, odpovedalo 359 respondentov.

Bratislava 23. januára (TASR) – Obyvatelia bratislavských Dlhých dielov sú zo životom na tomto sídlisku celkom spokojní. Na desaťbodovej stupnici, kde vyššie číslo znamenalo vyššiu spokojnosť, najčastejšie zaznačili číslo 7 a 8. Pociťujú však negatívne dopady zmeny klímy. Vyplýva to z prieskumu, ktorý zrealizovala medzi obyvateľmi Dlhých dielov samospráva Karlovej Vsi v rámci projektu Deliver – Sídliská ako živé miesta odolné voči zmene klímy.



V prieskume, ktorého zber dát sa uskutočnil v mesiacoch september až november 2018, odpovedalo 359 respondentov. Podľa údajov z webu mestskej časti, kde je aj kompletná monitorovacia správa, viac ako polovica z nich (52,14 percenta) si myslí, že sídlisko Dlhé diely postihujú v súčasnosti negatívne dôsledky zmeny klímy. Za ich najvýraznejšie prejavy označili opýtaní letné horúčavy (74,37 percenta), sucho (48,75 percenta), prívalové zrážky (28 percent), ale aj rozširovanie škodlivých druhov (22 percent respondentov). Len 13 percent opýtaných nepociťuje žiadne nepríjemné prejavy zmeny klímy.



Za najúčinnejšie opatrenia v snahe čeliť negatívnym zmenám klímy na Dlhých dieloch považujú obyvatelia viac stromov a krov vysadených vo verejnej zeleni a pozdĺž komunikácií (85 percent). Najväčší nedostatok zelene pritom obyvatelia podľa prieskumu pociťujú v centrálnej časti sídliska, v okolí nákupnej zóny medzi ulicami Pribišova a Ľ. Fullu a Majerníkovej ulici. Aj za druhé najúčinnejšie považujú opatrenie, ktoré sa týka zelene - zelené strechy na panelových domoch a verejných budovách, ako sú školy, materské škôlky, úrady (69 percent). Zmierniť negatívne dôsledky zmeny klímy by mali aj opatrenia, využívajúce vodu, 60 percent opýtaných si myslí, že takýto účinok bude mať vytváranie dažďových záhrad a jazierok na zachytávanie zrážok, 53 percent z opýtaných sú za fontány a iné vodné prvky.



Dotazníkový prieskum bol prvý z troch, ktoré v rámci projektu Deliver mestská časť uskutoční, majú prispieť k zlepšeniu vedomostí dotknutých strán týkajúcich sa adaptačných opatrení v súvislosti so zmenou klímy.



Projekt pod názvom Deliver: Sídliská ako živé miesta odolné voči zmene klímy sa bude v Karlovej Vsi realizovať v päťročnom cykle (2018 - 2023). Ráta s výsadbou zelene, vytváraním zelených striech i zelených stien i vodozádržnými opatreniami v rámci verejných priestorov. Cieľom projektu je tiež zníženie uhlíkovej stopy v Karlovej Vsi a edukácia.



Na realizáciu tohto projektu vyčlenila Európska komisia (EK) prostredníctvom finančného nástroja Life prostriedky vo výške 1.467.913 eur. Karlova Ves je hlavným koordinátorom projektu, na ktorom participujú aj ďalší štyria asociovaní partneri - Karpatský rozvojový inštitút (KRI), česká nezisková organizácia zameraná na udržateľný rozvoj, vzdelávanie a publikačnú činnosť CI2, Inštitút pre pasívne domy (IEPD) a Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ).