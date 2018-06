Na DOD družstva v Lieskovci prídu aj rodiny, ktoré si adoptovali kravu

Slovenskí farmári týmto podujatím umožňujú rodinám vidieť život na mliečnej farme celkom zblízka.

Lieskovec 23. júna (TASR) - Dvadsať ľudí, prevažne rodín s deťmi, medzi ktorými je aj päť takých, ktorí si v rámci projektu Adoptuj kravičku virtuálne zadovážili jednu kravu, príde v sobotu do priestorov Poľnohospodárskeho družstva (PD) Lieskovec v okrese Zvolen, aby sa na vlastné oči presvedčili, ako sa týmto zvieratám darí. Návšteva je zároveň súčasťou Dňa otvorených dverí (DOD) na slovenských mliečnych farmách, ktorá sa koná v 38 poľnohospodárskych zariadeniach.



"Naše družstvo celkovo chová 320 kráv, päť z nich si takto na diaľku adoptovali rodiny a deti z okolitých miest a obcí," povedala TASR obchodná manažérka družstva Zuzana Buzáková.



Slovenskí farmári týmto podujatím umožňujú rodinám vidieť život na mliečnej farme celkom zblízka. Brány mliečnych fariem sú otvorené pre tých, ktorí si od spustenia kampane v septembri minulého roku adoptovali kravu a majú záujem svoje zviera vidieť na vlastné oči.



Asi 5000 litrov mlieka, ktoré priemerne denne vydajú kravy z lieskovského družstva, putuje do susednej bryndziarne vo Zvolenskej Slatine. Družstvo ale nežije len z neho. Podľa predsedníčka Martiny Luptákovej má vybudovanú aj halu na chov brojlerových kurčiat, ktorých v 40-dňových cykloch dochová asi 50.000 kusov. Investovať chcú napríklad aj do prevádzky na výrobu granulátov z kuracieho trusu, bitúnku či výrobne vlastného syra. Už dnes niektoré vlastné výrobky predávajú v nedávno otvorenej predajni.



Do projektu Adoptuj kravičku sa zapojilo 78 mliečnych fariem, ktoré ponúkli na virtuálnu adopciu celkom 11.000 kravičiek. Zatiaľ je adoptovaných 2665 z nich, ostatné ďalej čakajú na svojho nového majiteľa.