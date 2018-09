Na dostavbu štadióna si bánovská samospráva vezme aj úver

Prijatie termínovaného úveru vo výške 403.000 eur so splatnosťou 60 mesiacov na financovanie tejto investičnej akcie odobrili i tamojší mestskí poslanci na svojom poslednom rokovaní v septembri.

Bánovce nad Bebravou 26. septembra (TASR) - Na dostavbu zimného štadióna si samospráva Bánoviec nad Bebravou zoberie úver. Financie, ku ktorým pridá i ďalšie z mestského rozpočtu, sú potrebné na to, aby bolo športovisko prevádzkyschopné.



Ďalších 400.000 eur na dostavbu štadióna pridá mesto zo svojho rozpočtu, financie sa mu podarilo ušetriť. "Táto finančná čiastka na dostavbu zimného štadióna by mala byť dostačujúca na skolaudovanie a spustenie prevádzky. Samozrejme, zostanú tam ešte časti stavby, ktoré si myslím, mesto Bánovce nad Bebravou pri dobrej finančnej kondícii by malo do budúcna zvládnuť. A postupne každým rokom by mali byť tieto stavebné práce k dostavbe zimného štadióna podľa pôvodného projektu dokončené," uviedol pre TASR primátor Marián Chovanec.



Od úplne pôvodnej projektovej dokumentácie mesto upustilo, zimný štadión navrhnutý podľa nej označil Chovanec za "dosť nadštandardný" a na podmienky mesta a z budúceho hľadiska prevádzky neúnosný.



Spustenie prevádzky športoviska je časovo závislé od podpisu zmluvy o dielo, keďže mesto už vysúťažilo dodávateľa prác. "Od dátumu podpisu zmluvy už nič nebude brániť tomu, aby sa preinvestovali prostriedky z rozpočtu mesta a začalo sa so stavbou. Je ťažko povedať, aké budú podmienky na jednotlivé stavebné úkony," ozrejmil primátor s tým, že pri optimistickom variante by mohlo mesto spustiť prevádzku športoviska počas zimných prázdnin alebo začiatkom januára budúceho roka.