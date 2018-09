Na Fakulte ekonomiky a manažmentu SPU vznikla nová multifunkčná učebňa

Časť miestnosti môže slúžiť aj ako oddychová zóna v mimovyučovacom čase.

Nitra 24. septembra (TASR) – Fakulta ekonomiky a manažmentu (FEM) Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre otvorila novú učebňu pre študentov. Učebňa je určená predovšetkým na výučbu, ale aj na rôzne stretnutia projektových tímov či skupín študentov.



Časť miestnosti môže slúžiť aj ako oddychová zóna v mimovyučovacom čase. „V učebni sa nachádza nabíjateľná skriňa pre notebooky, ktorá ukrýva 26 notebookov. Tie budú používané vtedy, keď si to bude vyžadovať výučba,“ skonštatovala hovorkyňa SPU Renáta Chosraviová. Cvičebňa je ozvučená a poskytuje možnosť videokonferencií. K dispozícii je kamera, ktorá sníma dianie v učebni.



Multimediálnu a multifunkčnú učebňu vybudovala v spolupráci so spoločnosťou IBM, s ktorou univerzita dlhodobo spolupracuje. „Pred piatimi rokmi spolupráca spočívala najmä vo výberových prednáškach a témach diplomovej práce. Za posledné tri roky sa usilujeme vytvoriť základy systémovej spolupráce a integrovať ju do vzdelávacieho procesu s cieľom prinášať praktické poznatky do teoretického prostredia fakulty,“ povedala dekanka FEM Elena Horská.