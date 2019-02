Na Fándlyho ulici odkúpi mesto Lučenec 37 nájomných bytov

Mesto plánuje projekt financovať prostredníctvom dotácie zo štátneho rozpočtu a z úveru od Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB). Spolufinancovanie samosprávy je na úrovni zhruba 177.000 eur.

Lučenec 21. februára (TASR) – Dovedna 37 mestských nájomných bytov by malo pribudnúť v Lučenci v bývalom internáte, ktorý chce samospráva na základe rozhodnutia mestského zastupiteľstva odkúpiť od zhotoviteľa do svojho vlastníctva. Celkové predpokladané náklady vrátane kúpy súvisiacej technickej vybavenosti sú vo výške takmer dvoch miliónov eur.



"Spoločnosť SimKor rekonštrukciou objektu – prestavbou internátu na Fándlyho ulici, ktorý v meste dlhodobo chátral a mal negatívny dosah na vzhľad i bezpečnosť okolia, vybudovala 37 bytových jednotiek. Mesto ich chce využiť ako nájomné byty na rozšírenie fondu nájomných bytov vo svojom vlastníctve," uvádza sa v dôvodovej správe predloženej mestským poslancom. O byty sa môžu uchádzať aj obyvatelia iných miest a dedín, pokiaľ si zmenia trvalý pobyt do Lučenca.



Podľa názoru poslanca Jozefa Oravca je však v Lučenci badateľný odliv ľudí, pomerne malé percento mladých obyvateľov a veľa dôchodcov, pričom mnohí tridsiatnici či štyridsiatnici pracujú v zahraničí. "Pýtam sa, pre koho majú byť tieto mestské nájomné byty určené, aká je skladba možných nájomcov, ktorí nám budú tento úver 30 rokov splácať?" podotkol.



Ako reagovala primátorka Alexandra Pivková, mesto stavia byty práve preto, že nechce, aby sa ľudia z Lučenca sťahovali, a samospráva podľa jej údajov eviduje okolo 70 až 80 žiadostí o nájomné bývanie. "Môžete si pozrieť zoznam záujemcov, sú to ľudia z mladej a strednej generácie. Pre seniorov máme dve ďalšie možnosti nájomného bývania v bytoch na Novohradskej ulici," konkretizovala Pivková, podľa ktorej nemá žiadne iné mesto byty, ktoré by boli takto špecificky cielené práve na dôchodcov.



Dodala, že v súčasnosti je samospráva vlastníkom 103 nájomných bytov, ktoré získala za pomoci ŠFRB od roku 2011. "Sú to najlacnejšie peniaze, ktoré nás nič nestoja. Neviem si predstaviť lacnejšie prostriedky na to, aby sme získavali byty," poznamenala primátorka.