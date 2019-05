VIDEO: Na Festival letectva prišlo do Piešťan niekoľko tisíc ľudí

Na snímke lietadlo Fokker letky Ministerstva vnútra SR s portrétom generála Milana Rastislava Štefánika počas Festivalu letectva, ktorého sobotný program je venovaný 100. výročiu tragického úmrtia M. R. Štefánika. V Piešťanoch 4. mája 2019. Foto: TASR/Martin Palkovič

Piešťany 4. mája (TASR) – Niekoľko tisíc divákov prišlo v sobotu na piešťanské letisko pri príležitosti otvorenia dvojdňového Festivalu letectva. Jeho úvodný deň bol venovaný pripomienke 100. výročia tragickej smrti vedca, diplomata, politika i letca Milana Rastislava Štefánika a bol súčasťou celonárodnej spomienky. O 13. hodine nad letiskom rovnako ako nad miestom centrálnych osláv na Bradle preletela letka lietadiel štátov, kde Štefánik pôsobil.Festival letectva sa do Piešťan vrátil po niekoľkoročnej prestávke s novým organizátorom – Slovenskou leteckou agentúrou, s. r. o. Generálny riaditeľ podujatia Hubert Štoksa pre TASR povedal, že s návštevnosťou, vzhľadom na nepriazeň počasia sú spokojní. Program sa uskutočnil podľa plánu, aj v súčinnosti s oslavami na Bradle.uviedol. Záver bude patriť tímu Baltic Bees z Lotyšska, predstavia sa The Flying Bulls Aerobatic Team z Česka, P-3 Flyers zo Švajčiarska, Očovskí Bačovia a ďalší.Hlavným partnerom festivalu je Trnavský samosprávny kraj (TTSK), ktorý je majoritným vlastníkom letiska v Piešťanoch. Predsedu TTSK Jozefa Viskupiča, ktorý festival otvoril spolu s primátorom Piešťan Petrom Jančovičom, teší skutočnosť, že sa vo veľmi krátkom čase podarilo akciu pripraviť a spojiť ju s myšlienkou spomienky na 100. výročie Štefánikovej smrti.uviedol Viskupič.Okrem letových ukážok mali návštevníci festivalu možnosť nahliadnuť na stanovištia napríklad Slovenského Červeného kríža, Finančnej správy, ktorá priniesla aj ukážky zachyteného nelegálneho tovaru, prezentovali sa Ozbrojené sily SR, mesto Piešťany i TTSK.Podľa evidenčných čísiel vozidiel na parkoviskách prišli do Piešťan priaznivci lietania najmä zo západu Slovenska, ale výnimkou neboli autá aj zo vzdialenejších kútov. Takou bola napríklad rodina Juraja zo Zvolena, ktorá rada navštevuje podobné podujatia.povedal Juraj, ktorý prišiel s dvoma synmi a dcérou. Pre deti pripravili organizátori veľkú hernú zónu aj so zaujímavým programom po oba dni festivalu. Malých návštevníkov veľmi lákali malé lietadielka, ktoré ponúkal stánok chránenej dielne. Plachtili nad hlavami návštevníkov a deti takto mohli robiť konkurenciu tým veľkým strojom, ktoré lietali a burácali na oblohe.