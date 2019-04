Na festivale SlavCon sa predstaví i S.Yanevski

Festival tento rok predstaví aj úplne novú líniu Future Earth spájajúcu témy ekológie a technológií budúcnosti.

Bratislava 26. apríla (TASR) – Počas medzinárodného festivalu SlavCon, ktorý sa uskutoční v priestoroch Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave od piatka do nedele 28. apríla, sa predstaví aj herec Stanislav Yanevski. Divákom Harryho Pottera je známy aj ako Viktor Krum. TASR to potvrdil jeden z organizátorov podujatia Peter Král.



Festival je zameraný na fantasy, sci-fi, históriu, mytológiu a popkultúru. Návštevníci sa počas neho môžu zúčastniť na prednáškach a workshopoch konaných paralelne v deviatich programových líniách.



Súčasťou podujatia je viacero zaujímavých hostí, hlavnou hviezdou tohto ročníka bude Stanislav Yanevski. "Na festivale sa zdrží dva dni a fanúšikovia budú mať príležitosť zúčastniť sa na panelovej diskusii, autogramiáde a ďalších špeciálnych podujatiach," priblížil Král.



Festival tento rok predstaví aj úplne novú líniu Future Earth spájajúcu témy ekológie a technológií budúcnosti. V rámci nej sa predstavia rôzne osobnosti, napríklad Petra Slezáková zo Zero Waste Slovakia alebo Petr Novák z Neuroimunologického ústavu Slovenskej akadémie vied.



"Pozvanie prijal aj Michal Domonkoš, hlas Draca Malfoya v slovenskom znení filmov o Harry Potterovi, ktorý na festivale predstaví aj svoju dabingovú školu. Tešiť sa môžete aj na Pavla Soukupa, mladého talentovaného režiséra. Návštevníkom povie, niečo o filme na Slovensku a predstaví aj svoj film Lesapán," povedala Král. Medzi prednášajúcimi bude aj spisovateľka Františka Vrbenská s prednáškou o svete zbojníkov či archeologička Veronika Dubcová, ktorá predstaví minojskú kultúru v úplne novom svetle. Návštevníci sa môžu tešiť aj na vystúpenie komikov zo skupiny Comedy Dungeon.



Návštevníci si počas podujatia budú môcť vyskúšať metlobal, navštíviť autentický historický tábor, naučiť sa historické tance alebo si skúsiť výrobu keramiky.