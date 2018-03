Na Fiľakovskom hrade otvorili sezónu, vlani naň zavítalo 28.000 ľudí

Novinkou je sprístupnenie dvoch podzemných chodieb v hradnom kopci.

Fiľakovo 14. marca (TASR) – Vernisážou Spomienka muránskej kameniny oficiálne otvorili v stredu podvečer letnú turistickú sezónu na Fiľakovskom hrade na juhu okresu Lučenec. Ako TASR informovala riaditeľka tamojšieho Hradného múzea (HM) Viktória Tittonová, podobne ako v predchádzajúcich obdobiach aj v tomto roku očakávajú návštevníkov až do 15. novembra s bohatou expozíciou a zaujímavými tematickými výstavami.



Na začínajúcu turistickú sezónu múzeum podľa jej slov pripravilo niekoľko noviniek. "Je to hlavne sprístupnenie dvoch podzemných chodieb v hradnom kopci. Otvárame ich 19. mája, počas Noci múzeí a galérií. V jednej z chodieb bude zároveň sprístupnená výstava s názvom Druhá svetová vojna – miestne dianie vo Fiľakove," priblížila Tittonová.



Ako pokračovala, v ten istý deň slávnostne odovzdajú aj novú vstupnú bránu do areálu Fiľakovského hradu. "Meria takmer šesť metrov a je vyhotovená tímom okolo umelca Otta Szabóa. Váži približne jednu tonu a sú na nej vyobrazené dve proti sebe stojace skupiny jazdcov na koňoch," dodala riaditeľka s tým, že počas roka plánujú aj viacero výstav.



"Jednou z najzaujímavejších bude výstava Gejša a samuraj, ktorú nám zapožičajú z Prahy. Hradné múzeum vo Fiľakove je pritom jediným miestom na Slovensku, kde si ju záujemcovia budú môcť pozrieť," konkretizovala Tittonová.



Uplynulá turistická sezóna bola podľa jej slov najlepšou v histórii HM, keďže Fiľakovský hrad počas nej prilákal rekordný počet návštevníkov. "Hovorím to síce každý rok, ale faktom je, že návštevnosť sa nám každým rokom zvyšuje. Vlani na hrad zavítalo dokopy zhruba 28.000 návštevníkov," zakončila.