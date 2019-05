Na Game Days v Trnave rozoberú problémy znevýhodnených hráčov

Videohry prinášajú hráčom oddych, kultúrne vyžitie aj sociálny rozmer. Čoraz viac vývojárov sa však zaoberá otázkou, čo v prípade, keď má hráč zdravotné obmedzenie, ktoré mu bráni plnohodnotne hrať.

Trnava 29. mája (TASR) – Medzinárodné videoherné podujatie na Slovensku Game Days Trnava prinesie od štvrtka 30. mája do nedele 2. júna nielen možnosť diskutovať o inovatívnych digitálnych hrách s poprednými svetovými vývojármi, ale aj výstavy, sériu workshopov a Slovenskú hru roku.



Podujatie pre odborníkov i záujemcov pripravila Asociácia slovenských vývojárov hier v spolupráci s Fakultou masmediálnej komunikácie (FMK) Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a Trnavským herným cechom. Uskutoční sa v kultúrnom centre Malý Berlín.



Videohry prinášajú hráčom oddych, kultúrne vyžitie aj sociálny rozmer. Čoraz viac vývojárov sa však zaoberá otázkou, čo v prípade, keď má hráč zdravotné obmedzenie, ktoré mu bráni plnohodnotne hrať. Na Game Days Trnava budú na túto tému diskutovať tvorcovia hier. "Väčšina videoherných štúdií sa pri vývoji hier zameriava výhradne na bežné publikum. Na hráčov s fyzickým, mentálnym alebo vývojovým znevýhodnením sa prevažne zabúda," konštatoval spoluorganizátor podujatia Michal Kabát z FMK. Uviedol, že podľa prieskumu sa medzi neprofesionálnymi hráčmi nachádza až 20 percent znevýhodnených. "Teda každý piaty hráč sa pri hraní hier stretáva s určitou formou znevýhodnenia. Ich odhodlanie a túžba ponoriť sa do videoherných svetov sú však veľké, keďže väčšina hráva videohry aj napriek ťažkostiam, ktoré pri tom má," doplnil Kabát. Svojimi skúsenosťami to podľa neho potvrdzujú aj pozvaní hostia. O možnostiach úpravy videohier pre znevýhodnených hráčov bude hovoriť nevidiaci Sightless Kombat z Veľkej Británie, ktorý má vlastný internetový kanál venovaný videohrám z perspektívy nevidiaceho hráča.



O vývoji funkcií a hardvéru pre znevýhodnených hráčov príde do Trnavy informovať aj Bryce Johnson, ktorý podnietil rozvoj projektov s inkluzívnym dizajnom pre znevýhodnených hráčov. Ale i Helios Moreau, ktorý mal ako výskumník používateľských skúseností a dizajnér za úlohu prispôsobiť jednu z hier nevidiacim a slabozrakým používateľom. "Jedna z najvýznamnejších osobností v tejto oblasti Jaroslav Švelcha predstaví na výstave s názvom Czechoslovak 8-bit Underground hry, ktoré boli v hlbokom socializme nástrojom občianskej neposlušnosti a politického boja proti normalizácii," doplnil Kabát.