Na hladine Liptovského mora prvýkrát otvoria lodiarsku sezónu

Liptovský Mikuláš 30. apríla (TASR) – Lodiarsku sezónnu na Liptovskej Mare prvýkrát otvoria v sobotu 5. mája symbolickým rozuzlením lana na hladine "Liptovského mora" o 14. hodine. TASR o tom informovala manažérka pre komunikáciu Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov Katarína Šarafínová.



Doplnila, že Liptovská Mara ponúka takmer dva roky prvú verejnú marínu na Slovensku so zázemím pre milovníkov lodí a vodných športov. Prvé profesionálne prístavisko sa nachádza v lokalite Bobrovník. "V našom regióne je atraktívnej vody skutočne dosť a láka k nám dovolenkárov v podstate celoročne. Liptov je známy svojou divokou vodou, termálnymi aj minerálnymi prameňmi, ale punc prímorského rezortu mu dáva Liptovská Mara, ktorá je najväčšou vodnou nádržou na Slovensku," povedal predseda predstavenstva OOCR Región Liptov Ján Blcháč.



Hlavným účelom priehrady je protipovodňová ochrana, ale slúži aj na výrobu elektrickej energie. "Je tiež výbornou atrakciou cestovného ruchu, ktorú každoročne využívajú priamo aj nepriamo desiatky tisíc ľudí," podotkla Šarafínová.



"Pri príležitosti otvorenia lodiarskej sezóny na Liptovskej Mare budeme variť chutný kotlíkový guláš a pre všetkých zahrá ľudová hudba Vesna zo Žiaru. Prísť môžu nielen lodiari, ale všetci, ktorí chcú stráviť príjemný deň pri vode a s krásnymi výhľadmi na tunajšie kopce," uviedla marketingová manažérka Marina Liptov Katarína Janošková.



Riaditeľka OOCR Región Liptov Darina Bartková pripomenula, že Marinu Liptov otvorili v lete 2016 ako jedinečné rekreačné stredisko cestovného ruchu v regióne. "Vybrané služby v rezorte aj preto môžu návštevníci využívať so zľavami vďaka našej karte zliav Liptov Region Card, čím šetria svoje peniaze a zároveň si môžu zbierať aj vernostné body, ktoré môžu využiť pri opakovej návšteve Liptova," dodala Bartková.



Mólo Marina Liptov má veľkosť 2000 metrov štvorcových a pozostáva z dvoch hlavných častí - pevného móla a plávajúceho móla. "Na pevnej časti sa nachádza sport centrum a grill bar. Plávajúce mólo slúži na kotvenie lodí, ako aj na ich prenájom. K dispozícii je 50 parkovacích miest, ktoré si môžu záujemcovia od 1. mája do 30. októbra 2018 prenajímať," uzavrela manažérka pre komunikáciu OOCR Región Liptov.