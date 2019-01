Pred MS v hokeji dostane bratislavská stanica len kozmetické úpravy

Na Hlavnej stanici má podľa ŽSR pribudnúť nové svetelné označenie stanice (hlavný nápis), štyri nové pokladnice v čakárni.

Bratislava 19. januára (TASR) – Nový svetelný nápis, nové osvetlenia, úprava kvetináčov, hĺbkové čistenie či odstránenie vizuálneho smogu. Také sú plánované investície a práce Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) na bratislavskej Hlavnej stanici pred májovými majstrovstvami sveta v ľadovom hokeji. Pôjde tak len o kozmetické zmeny, ktoré majú byť zrealizované do apríla. Železnice však neupúšťajú od plánu v budúcnosti komplexne zrekonštruovať stanicu.



Na Hlavnej stanici má podľa ŽSR pribudnúť nové svetelné označenie stanice (hlavný nápis), štyri nové pokladnice v čakárni, nové graficky atraktívne "polepy" na sklenených plochách, nový grafický orientačný systém, či na druhom podlaží budovy osadenie sadrokartónu medzi reštauráciou a čakárňou. Zároveň sa má realizovať čistenie a výmena svietidiel a odstrániť sa má aj vizuálny smog. ŽSR sľubujú hĺbkové čistenie podláh, obkladov, schodísk, podchodov i zábradlí.



"Konečné preinvestované sumy do zatraktívnenia železničnej stanice vyplynú až z výsledkov verejných obstarávaní. Vyššie uvedené úkony budú vysúťažené a zrealizované do apríla 2019. Vyplatené budú zo zdrojov ŽSR," uviedol pre TASR hovorca železníc Michal Lukáč.



Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD), minister financií Peter Kažimír (Smer-SD), minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) a bývalý bratislavský primátor Ivo Nesrovnal pritom koncom augusta 2018 vyhlásili, že vláda vyčlení 2,8 milióna eur na rekonštrukciu Hlavnej stanice. ŽSR teraz tvrdia, že celá táto suma bude použitá na komplexnú rekonštrukciu stanice, ale až v budúcnosti. "Rozsiahla rekonštrukcia, ktorú očakáva verejnosť, a na ktorú sa vyčlenilo 2,8 milióna eur, by si totiž vyžiadala nepríjemnosti na strane diskomfortu cestujúcich (chlad, veternosť, zníženie rozptylovej zóny) a zároveň ďalšie navýšenie nákladov na rekonštrukciu, ak by práce mali byť ukončené k začiatku majstrovstiev," spresnil Lukáč.



V decembri 2018 bola nariadením nového generálneho riaditeľa ŽSR Juraja Tkáča schválená pracovná skupina, zriadená za účelom návrhu komplexného a dlhodobého riešenia pre rozvoj a modernizáciu Hlavnej stanice. Pracovná skupina má za cieľ navrhnúť aj čiastkové zmeny stanice v súvislosti s májovými majstrovstvami.



So zástupcami ŽSR a ministerstva dopravy sa v najbližších dňoch plánuje stretnúť primátor Bratislavy Matúš Vallo. "V jeho záujme bude rozprávať sa nielen o kozmetickej úprave Hlavnej stanice," podotklo pre TASR mesto. Vallo totiž nepovažuje za riešenie "rôzne potemkinovské úpravy" pred majstrovstvami sveta, ktoré podľa jeho slov načas spravia z Hlavnej stanice menšiu hanbu. Za vyriešenie problému považuje len komplexnú rekonštrukciu celej stanice aj predstaničného námestia otvorenou architektonickou súťažou. "Bratislavčania si nezaslúžia len stanicu, za ktorú sa budú menej hanbiť, ale stanicu, na ktorú budú môcť byť aj hrdí. Na tomto som pripravený aj s ministrom dopravy, aj so ŽSR spolupracovať," deklaruje primátor.