Na Hlavnej ulici v Košiciach bude od piatka obmedzený režim jazdy áut

Košice 9. mája (TASR) – Počas hokejového šampionátu, ktorý prinesie nápor hokejových fanúšikov, ale aj iných návštevníkov mesta, budú v centre Košíc platiť dopravné obmedzenia. Na základe dopravno-bezpečnostného projektu vo štvrtok osadili v centre mesta 16 dvojmetrových betónových zábran a 25 veľkých liatinových kvetináčov.



"Na Hlavnej ulici tak bude obmedzený prejazd motorových vozidiel. Bezpečnostné betónové zátarasy sú osadené na oboch vjazdoch do Hlavnej ulice. Päť dvojmetrových je zo smeru od Námestia Maratónu mieru pri križovatke so Zbrojničnou ulicou a 11 rovnako dlhých prekážok pri OD Dargov pri križovatke s Pribinovou ulicou," informoval magistrát mesta.



Obmedzený režim prejazdu vozidiel po Hlavnej ulici začne platiť v piatok (10. 5.) od 7.00 h. Obmedzenia budú platiť pre všetky motorové vozidlá, vrátane zásobovacích, ako aj pre vozidlá majiteľov nehnuteľností v tejto časti mesta s výnimkou záchranných zložiek.



"Z dôvodu zvýšeného počtu návštevníkov v centre mesta a v záujme zachovania bezpečnosti odporúčame všetkým podnikateľom, nájomcom i majiteľom nehnuteľností v danej lokalite, aby využívali vjazdy do svojich nehnuteľností z bočných uličiek - Mäsiarska, Kováčska a podobne," uviedol magistrát.



Vjazd motorovým vozidlám určeným na zásobovanie bude povolený výlučne cez Mlynskú a Alžbetinu ulicu v čase ako doteraz, teda do 9.00 a po 21.00 h. Na bezpečnosť budú na týchto vjazdoch dohliadať štátni a mestskí policajti.



Policajné zložky môžu v záujme zachovania bezpečnosti občanov uvedené podmienky prejazdu motorových vozidiel na Hlavnú ulicu operatívne sprísniť.