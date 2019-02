Na horách je malé lavínové nebezpečenstvo, cez deň stúpne na mierne

Lavínovú situáciu v posledných dňoch ovplyvňuje najmä jasné a relatívne teplé počasie.

Liptovský Hrádok 19. februára (TASR) - Vo vysokohorskom teréne slovenských pohorí trvá zrána malé lavínové nebezpečenstvo, prvý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. V priebehu dňa sa ohrozenie zmení na mierne, druhý stupeň. TASR o tom v utorok informoval Filip Kyzek zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.



Lavínovú situáciu v posledných dňoch ovplyvňuje najmä jasné a relatívne teplé počasie. Vplyvom striedania kladných a záporných teplôt počas dňa a noci sa situácia výrazne stabilizovala. "Nový sneh sa previazal so starším, snehová pokrývka firnovatie. Vo vyšších polohách nad 2000 metrov a hlavne na severných svahoch sa sneh stabilizuje pomalšie, preto sa tam ešte stále môžu nachádzať suché snehové dosky. Tie môžu predstavovať lokálne riziko hlavne na strmých svahoch nad 35 stupňov," upozornil.



Ráno bolo na horách jasno. Pretrváva oteplenie, teplota vzduchu sa pohybovala v rozpätí od mínus dva do plus štyri stupne Celzia. Fúkal mierny vietor.